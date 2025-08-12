México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy, 12 de agosto | Disminución de homicidio doloso en 25.3% y acciones del Gabinete de Seguridad, lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta informa sobre diversos temas y responde las preguntas de la prensa en su conferencia matutina de las 7:30 horas

Por Andrés García S.

15:28 hsHoy

Fiscalía General cuestiona liberación de Luis García Villagrán

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó la decisión judicial que permitió la liberación de Luis García Villagrán, señalado por tráfico de personas a partir de una denuncia del Instituto Nacional de Migración.

Señaló que la Secretaría de Seguridad federal presentó alrededor de 75 pruebas que, a su juicio, acreditaban la presunta responsabilidad del acusado, y que sirvieron para obtener la orden de aprehensión.

Sin embargo, afirmó que el juez desestimó la evidencia bajo el argumento de que García Villagrán protegía a grupos de migrantes. Gertz Manero anunció que se presentará una apelación y se abrirá una nueva carpeta de investigación, al advertir que detrás de estos hechos existen intereses económicos de gran magnitud y un patrón de victimización hacia miles de personas.

15:17 hsHoy

Sobre exfuncionarios de Pemex señalados por corrupción

La presidenta se refirió a la acusación presentada en Texas contra empresarios mexicanos señalados por presuntos sobornos a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. Indicó que se investigará si existieron contratos vinculados con Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga y, de confirmarse, solicitará a la fiscalía iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer posibles actos de corrupción.

14:57 hsHoy

Respuesta a Trump sobre inseguridad en CDMX

Sheinbaum explicó que la medición de la incidencia de homicidios se realiza con base en el número de casos por cada 100 mil habitantes, por lo que no es válido comparar ciudades con poblaciones tan distintas, como la Ciudad de México, con nueve millones de habitantes, y Washington, con alrededor de 700 mil. Rechazó la afirmación de que la capital mexicana sea la más insegura de América Latina, al señalar que hay urbes con tasas delictivas más elevadas. Actualmente, en la Ciudad de México se registra un promedio de dos homicidios diarios.

14:31 hsHoy

Acciones en pro de las mujeres: “No llegué sola”

Sheinbaum afirmó que su llegada al cargo representa un logro colectivo para las mujeres y debe traducirse en acciones concretas de gobierno. Recordó que desde el 3 de octubre presentó reformas legales para garantizar la igualdad salarial, fortalecer derechos y modificar la operación de las fiscalías, con el fin de asegurar la atención efectiva de la violencia de género. Subrayó que la meta es evitar que estos avances queden sólo en el texto legal, por lo que se impulsa la creación de Centros Libres —espacios con atención psicológica y social— en cada municipio del país. Además, indicó que la Secretaría de las Mujeres realiza asambleas para conocer directamente las propuestas y demandas de la población femenina.

14:18 hsHoy

Acciones contra la delincuencia organizada

El titular de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre las últimas acciones del Gabinete de Seguridad para reforzar la coordinación operativa, detalló las detenciones recientes, la incautación de laboratorios clandestinos para la producción de droga y decomisos millonarios a la delincuencia organizada.

Entre el 22 de julio y el 12 de agosto, la Estrategia Nacional de Seguridad reportó 2 mil 458 detenidos, el aseguramiento de 900 armas de fuego, 12 toneladas de droga y la inhabilitación de 65 laboratorios clandestinos.

El funcionario señaló que 71 de los detenidos están vinculados con grupos como La Familia Michoacana, Cártel Jalisco y Los Alfas. Reconoció que la cifra de homicidios dolosos en Sinaloa aumentó por los enfrentamientos ocurridos en Concordia y Navolato, donde murieron ocho y cuatro personas, respectivamente, y aseguró que continuará visitando la entidad hasta que la violencia sea controlada.

14:03 hsHoy

Atención a las causas que generan violencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la estrategia de seguridad del gobierno federal incluye acciones enfocadas en las causas que generan violencia, con especial atención a las juventudes como relevo generacional.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, señaló que se busca ofrecer alternativas de desarrollo mediante ferias de empleo —a las que han asistido 16 mil 157 personas—, Jornadas por la Paz en todo el país y la instalación de 32 mesas estatales de coordinación.

Además, informó que, entre el 10 de enero y el 11 de agosto de 2025, el programa de canje de armas ha permitido intercambiar 5 mil 87 armas de fuego.

13:49 hsHoy

Reducción de homicidio doloso en 25.3%

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso el reporte de incidencia delictiva al cierre de julio. Destacó que de julio de 2024 a julio de 2025 se redujo 25.3% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional.

De septiembre de 2024 a julio de 2025 hay una reducción de la violencia que se refleja en 22 homicidios diarios menos. Septiembre reportó un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos. En julio de 2025 hay, en promedio, 64.9 homicidios por día.

La funcionaria subrayó que julio de 2025 ha reportado menos homicidios dolosos a nivel nacional desde 2015.

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional este martes desde Palacio Nacional. Sigue ‘La Mañanera’ en vivo a través de infobae México.

Un futbolista recibió una brutal patada al intentar marcar un gol de cabeza y mostró las impresionantes consecuencias del golpe