‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy, 12 de agosto | Disminución de homicidio doloso en 25.3% y acciones del Gabinete de Seguridad, lo relevante

Acciones en pro de las mujeres: “No llegué sola”

Sheinbaum afirmó que su llegada al cargo representa un logro colectivo para las mujeres y debe traducirse en acciones concretas de gobierno. Recordó que desde el 3 de octubre presentó reformas legales para garantizar la igualdad salarial, fortalecer derechos y modificar la operación de las fiscalías, con el fin de asegurar la atención efectiva de la violencia de género. Subrayó que la meta es evitar que estos avances queden sólo en el texto legal, por lo que se impulsa la creación de Centros Libres —espacios con atención psicológica y social— en cada municipio del país. Además, indicó que la Secretaría de las Mujeres realiza asambleas para conocer directamente las propuestas y demandas de la población femenina.