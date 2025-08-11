México

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de agosto: Restablecen servicio total en Línea 5 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar

En pocas líneas:

11:43 hsHoy

Línea A opera con normalidad tras lluvias

El Metro informó que todas las estaciones de la Línea A están abiertas y en servicio. La circulación de trenes es continua entre Pantitlán y La Paz, en ambos sentidos.

11:09 hsHoy

Restablecen servicio total en Línea 5 del Metro

El Metro de la Ciudad de México informó que la Línea 5 opera con normalidad en todas sus estaciones, luego de que personal de Instalaciones Hidráulicas concluyera durante la madrugada los trabajos para atender las afectaciones causadas por las fuertes lluvias del día anterior. La circulación de trenes es continua, aunque se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

11:07 hsHoy

Línea 4 del Metrobús mantienen suspensión del servicio

El Metrobús de la Ciudad de México informó la suspensión del servicio en el tramo de Terminal 1 a Alameda Oriente de la Línea 4, debido a un anegamiento en la zona. Las autoridades exhortaron a los usuarios a consultar las actualizaciones del estado del servicio a través de los canales oficiales de movilidad.

11:05 hsHoy

Inicia el servicio del Metro y Metrobús este lunes 11 de agosto.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Mujer que fue reclutada por el CJNG narra el infierno que vivió en rancho Izaguirre: entrenamientos extremos, castigos y canibalismo

En una plática con GAFE423, Néctar relató su experiencia como mujer en un mundo dominado por la violencia y la brutalidad del CJNG

Mujer que fue reclutada por

Cuáles son los beneficios de tomar licuado de mango con avena en ayunas

Esta bebida frutal se presenta como una alternativa saludable para consumir por las mañanas

Cuáles son los beneficios de

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 11 de agosto

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 11 de agosto

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

La calidad del aire en

Activan ficha de búsqueda por Rocío Mendoza en Iztapalapa: últimos reportes indican que estaba “inconsciente y tambaleante”

La mujer de 30 años fue vista por última vez en Parque Tezontle, Iztapalapa, Ciudad de México

Activan ficha de búsqueda por

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿La acupuntura estética es el

¿La acupuntura estética es el nuevo bótox de los tratamientos faciales?

Cayó “La Clona”, la jefa de un burdel de La Plata que le ordenó a una mujer a tener sexo con cinco hombres a la vez

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

Asesinó a una nena de 12 años y contactó a la madre desde la cárcel para disculparse: “Estoy pagando mi error”

Tip de la RAE: porteño es el gentilicio de la ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio exigió justicia por

Marco Rubio exigió justicia por el crimen del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Los Ángeles

El drama de niños baleados que llegan a hospitales públicos de Uruguay: “Han sido escudos de narcos”

Nvidia y AMD acordaron pagar a Estados Unidos el 15% de sus ingresos por la venta de chips avanzados en China

Investigan el doble crimen de hinchas de Nacional por parte de un policía tras el clásico con Peñarol

DEPORTES

Rafael Nadal fue padre por

Rafael Nadal fue padre por segunda vez: el especial motivo detrás de la elección del nombre de su hijo

Agostina Hein logró el primer oro para Argentina en los Panamericanos Junior con un impactante récord en la natación

La historia de amor de uno de los tenistas del momento y la hija futbolista de Dennis Rodman: “Haces que cada día sea mejor”

Fuerte autocrítica de Mascherano tras la goleada que sufrió Inter Miami en el clásico ante Orlando City: “Hoy hubo un solo equipo”

El último gran lujo de Neymar ante un rival al que gambeteó dos veces en una misma jugada: “Humillado”