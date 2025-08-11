Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de agosto: Restablecen servicio total en Línea 5 del STC

Inicia el servicio del Metro y Metrobús este lunes 11 de agosto.

El Metrobús de la Ciudad de México informó la suspensión del servicio en el tramo de Terminal 1 a Alameda Oriente de la Línea 4, debido a un anegamiento en la zona. Las autoridades exhortaron a los usuarios a consultar las actualizaciones del estado del servicio a través de los canales oficiales de movilidad.

El Metro de la Ciudad de México informó que la Línea 5 opera con normalidad en todas sus estaciones, luego de que personal de Instalaciones Hidráulicas concluyera durante la madrugada los trabajos para atender las afectaciones causadas por las fuertes lluvias del día anterior. La circulación de trenes es continua, aunque se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

El Metro informó que todas las estaciones de la Línea A están abiertas y en servicio. La circulación de trenes es continua entre Pantitlán y La Paz, en ambos sentidos.

