‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy, jueves 7 de agosto: compañías farmacéuticas harán una inversión de 12 mil mdp

Talento mexicano, mercado mexicano y norteamericano y la certeza jurídica que da México , entre las razones por las que Bayer decidió invertir en México.

Dijo que la inversión de infraestructura público-privada, representa en la primera etapa más de mil millones de pesos, que se suma a las inversiones que en días pasados la presidenta anunció en el puerto de Lázaro Cárdenas por más de 13 mil millones de pesos.

“Ya estamos con los primero inversionistas para el desarrollo del parque. El primer desarrollador del Parque es Citelis, de organización Ramírez , una empresa moreliana, que está ligada en el consorcio que todos conocemos más por Cinépolis”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que desde su estado están sumados al Plan México , en específico en los P olos de Desarrollo, con el que se encuentra en Morelia.

13:46 hs

Boehringer Ingelheim da a conocer que hará una inversión multianual de 3 mil 500 mdp, que hará que su planta de producción de tabletas en Xochimilco sea la más grande del mundo.

Se espera empleo directo de mil 800 colaboradores, y 15 mil empleos indirectos.

Por su parte, Carnot Laboratorios anunció su expansión y se señaló que durante los próximos 5 años se invertirán 3 mil 500 millones de pesos que generarán 600 empleos directos de alta especialidad, y por lo menos 5 mil indirectos. La nueva planta estará ubicada en Villas de Tezontepec, Hidalgo, y tendrá tecnología de punta.

Bayer señaló que su inversión está dirigida a la salud y a la alimentación. La inversión será de 3 mil 500 millones de pesos en los próximos 5 años y será para expandir su capacidad para producir ingredientes activos farmacéuticos en su planta de Orizaba, se agregarán líneas de producción para nuevos medicamentos en su planta de Lerma.

AstraZeneca anuncia una inversión de más de 2 mil millones de pesos en 2 años, que generará más de 600 empleos especializados y más de 6 mil 500 pesos empleos indirectos.