México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy, jueves 7 de agosto: compañías farmacéuticas harán una inversión de 12 mil mdp

Desde Palacio Nacional, la presidenta informa sobre diversos temas y responde las preguntas de la prensa

Por Miguel Flores

Guardar
14:25 hsHoy

Talento mexicano, mercado mexicano y norteamericano y la certeza jurídica que da México, entre las razones por las que Bayer decidió invertir en México.

14:00 hsHoy

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que desde su estado están sumados al Plan México, en específico en los Polos de Desarrollo, con el que se encuentra en Morelia.

“Ya estamos con los primero inversionistas para el desarrollo del parque. El primer desarrollador del Parque es Citelis, de organización Ramírez, una empresa moreliana, que está ligada en el consorcio que todos conocemos más por Cinépolis”.

Dijo que la inversión de infraestructura público-privada, representa en la primera etapa más de mil millones de pesos, que se suma a las inversiones que en días pasados la presidenta anunció en el puerto de Lázaro Cárdenas por más de 13 mil millones de pesos.

13:46 hsHoy

Boehringer Ingelheim da a conocer que hará una inversión multianual de 3 mil 500 mdp, que hará que su planta de producción de tabletas en Xochimilco sea la más grande del mundo.

Se espera empleo directo de mil 800 colaboradores, y 15 mil empleos indirectos.

Por su parte, Carnot Laboratorios anunció su expansión y se señaló que durante los próximos 5 años se invertirán 3 mil 500 millones de pesos que generarán 600 empleos directos de alta especialidad, y por lo menos 5 mil indirectos. La nueva planta estará ubicada en Villas de Tezontepec, Hidalgo, y tendrá tecnología de punta.

Bayer señaló que su inversión está dirigida a la salud y a la alimentación. La inversión será de 3 mil 500 millones de pesos en los próximos 5 años y será para expandir su capacidad para producir ingredientes activos farmacéuticos en su planta de Orizaba, se agregarán líneas de producción para nuevos medicamentos en su planta de Lerma.

AstraZeneca anuncia una inversión de más de 2 mil millones de pesos en 2 años, que generará más de 600 empleos especializados y más de 6 mil 500 pesos empleos indirectos.

(Presidencia)
(Presidencia)
13:42 hsHoy

El secretario de Salud, David Kershenobich, dice que se presentan más de cuatro proyectos de inversión que ascienden a más de 12 mil mdp, que provienen de 3 empresas multinacionales y una mexicana, y se unen a las que se presentaron hace unas semanas.

El primer proyecto es de Boehringer Ingelheim, una empresa alemana, que cuenta con una de las plantas más grandes a nivel mundial en México. El segundo es de Carnot Laboratorios, empresa mexicana. El tercero a Bayer, empresa alemana que invierte en la modernización de sus plantas nacionales y el cuarto, a Astra Zeneca, empresa británica que se expande en sus centros de servicio.

13:39 hsHoy

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señala que habrá una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos del sector farmacéutico.

Además, señala que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de presentar primeras inversiones que se inician en el Polo de Desarrollo que está en Morelia, Michoacán, llamado El Bajío.

(Presidencia)
(Presidencia)
13:38 hsHoy

Comienza conferencia matutina.

13:17 hsHoy

Sigue el Minuto a minuto de ‘La Mañanera del Pueblo’ a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañaneraPalacio Nacionallivemexico-noticias

Últimas noticias

El índice de referencia del mercado mexicano inicia sesiones este 7 de agosto con ganancia de 0,95%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice de referencia del

Valor de apertura del euro en México este 7 de agosto de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Presentan “Con Permiso Voy a Abrir”, censo que busca impulsar la economía en La Magdalena Contreras

El censo permitirá diseñar estrategias para apoyar a comerciantes y emprendedores con formación y herramientas digitales

Presentan “Con Permiso Voy a

¿Puedo sacar dinero de mi Afore si estoy trabajando?

Existen tres modalidades para disponer de tu ahorro en Afore, el cual pueden ayudarte si aún estás trabajando

¿Puedo sacar dinero de mi

¿Qué sigue para Gerardo Ortiz tras colaborar con el FBI y librar juicio en EEUU por presuntos nexos con el CJNG?

El cantante se declaró culpable de realizar transacciones financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación

¿Qué sigue para Gerardo Ortiz

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcha de San Cayetano, en

Marcha de San Cayetano, en vivo: el arzobispo García Cuerva brindó una oración y dijo que “el pan no se le niega a nadie”

Cómo eliminar la publicidad de un celular Xiaomi, Infinix y OPPO sin usar apps externas

Censura en India: 25 libros fueron prohibidos en Cachemira, una región en disputa

Los “colores mexicanos” de Luis Buñuel llegan a San Pablo

Razas de perros: historia, comportamientos y necesidades del Terrier de Norwich

INFOBAE AMÉRICA

El eclipse más impactante del

El eclipse más impactante del siglo ya tiene fecha y ruta: por qué será inolvidable

Censura en India: 25 libros fueron prohibidos en Cachemira, una región en disputa

Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

EEUU aplicará nuevos cargos y requisitos para obtener visas de trabajo desde septiembre

Los amores “senior” que están revolucionando el romance en Hollywood

DEPORTES

Boca Juniors le hizo una

Boca Juniors le hizo una oferta a Estudiantes por Santiago Ascacibar y lo incluyó a Marcos Rojo: la postura de Miguel Russo

El escalofriante choque en el rugby australiano que dejó a un jugador inconsciente: “No respondió por un tiempo y estábamos preocupados”

Mascherano develó qué le dijo a De Paul cuando lo sacó de la cancha en el triunfo del Inter Miami: “Es de gran ayuda”

Caño, gambeta y gol: las jugadas de Ciro Messi que sorprendieron a los fans del Inter Miami tras el partido y se hicieron virales

Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Dibu Martínez son los argentinos nominados a la gala del Balón de Oro