Cuáles son los efectos secundarios de la sopa instantánea: ¿Se pega en el estómago?

Estos son los verdaderos efectos de la sopa instantánea sobre el organismo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las sopas instantáneas son prácticas, económicas y muy populares, especialmente entre estudiantes y personas con poco tiempo para cocinar. Sin embargo, alrededor de este producto se han generado múltiples mitos sobre su composición y efectos en el organismo, incluyendo que están hechas de plástico o que se “pegan” al estómago.

¿Están hechas de plástico?

Uno de los mitos más difundidos es que los fideos de sopa instantánea contienen plástico o están hechos con materiales no comestibles. Esta creencia se originó en parte por la textura elástica de los fideos y por su capacidad de conservarse por largo tiempo. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y organismos internacionales como la Food and Drug Administration (FDA), los fideos están hechos principalmente de harina de trigo, aceite vegetal, almidones y aditivos alimentarios permitidos.

Este producto ha sido objeto de múltiples mitos sobre la digestión y sus efectos negativos. Foto: (iStock)

No contienen plástico, aunque algunos empaques sí lo hacen, por lo que se recomienda no calentar las sopas directamente en su envase si no es apto para microondas.

¿Se pegan al estómago?

Otro rumor popular sostiene que los fideos instantáneos “se pegan en el estómago” o tardan más de lo normal en digerirse. Esta creencia fue alimentada por un video viral que mostraba una cápsula endoscópica observando fideos que permanecían sin digerir mucho tiempo después de ser consumidos.

Si bien es cierto que los fideos instantáneos contienen conservadores y aditivos como el BHT y BHA, no hay evidencia que demuestre que se adhieren al estómago o intestinos. Como cualquier alimento procesado alto en grasas y sodio, su digestión puede ser más lenta, pero eso no significa que se queden “pegados” ni que el cuerpo no pueda procesarlos.

Efectos secundarios reales

Aunque los mitos más extremos son falsos, sí existen efectos negativos comprobados asociados con el consumo frecuente de sopas instantáneas:

Las sopas instantáneas se han vuelto una opción para quienes no tienen suficiente tiempo para cocinar Foto: Cuartoscuro

Exceso de sodio : Una porción puede contener más del 40% del requerimiento diario de sal. Esto puede contribuir a problemas como hipertensión y retención de líquidos.

Grasas trans y saturadas : Algunos productos contienen grasas poco saludables que elevan el colesterol LDL (“malo”).

Aditivos y saborizantes artificiales : Aunque están regulados, el consumo excesivo de glutamato monosódico (MSG) se ha relacionado con dolores de cabeza y reacciones leves en personas sensibles.

Bajo valor nutricional: Las sopas instantáneas aportan pocas proteínas, vitaminas y fibra. Su consumo frecuente puede llevar a una alimentación deficiente si no se complementa con otros alimentos.

Las sopas instantáneas no contienen plástico ni se adhieren al estómago, pero no son un alimento saludable si se consumen regularmente. Son altas en sodio, grasas y aditivos, y bajas en nutrientes esenciales.

Comerlas ocasionalmente no representa un riesgo grave, pero su consumo frecuente puede afectar tu salud a largo plazo. Para quienes buscan practicidad sin sacrificar salud, una mejor opción es preparar fideos con vegetales frescos, caldos naturales y proteínas magras.