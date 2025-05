Esposa de Victor Garza de Grupo Fugitivo dedica emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños, gracias por estos hijos hermosos”

Victor Manuel Garza de Grupo Fugitivo . (Facebook)

En medio de la angustia y la incertidumbre por la desaparición de cinco integrantes de Grupo Fugitivo, sus familias se enfrentan a momentos cargados de dolor. Este jueves 29 de mayo, Víctor Manuel Garza, el integrante más joven de la agrupación, cumple 22 años, pero lo que debería ser un día de celebración se ha transformado en uno marcado por la ausencia y la esperanza de encontrarlo con vida.

Desde el pasado 25 de mayo, Víctor Manuel, junto con tres de sus compañeros y el representante de la agrupación, fue reportado como desaparecido en Reynosa, Tamaulipas.

Hasta ahora, no han sido localizados, aunque las autoridades continúan con las investigaciones. A pesar de ello, su esposa, identificada en redes sociales como “RA JM”, publicó un conmovedor mensaje en su página de Facebook para felicitarlo y renovar su promesa de no cesar en su búsqueda.

Esposa de Victor Manuel Garza de Grupo Fugitivo lo felicita por su cumpleaños. (Captura: Facebook)

“Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, al mejor hombre. Te encontraremos y no descansaremos hasta encontrarte, mi amor. Tu familia, tus bbs [bebés] y yo te estamos esperando, corazón. Sé que regresarás con nosotros, lo sé. Gracias por todo, corazón, gracias por darme unos hijos tan hermosos y que estén clonados a ti porque al verlos me dan fuerzas para seguir en esto. Ver tus ojitos en ellos… te veo a ti en ellos y ellos me necesitan, y te necesitan. Aquí estaremos juntos como siempre, mi amor”, escribió.

Sus palabras rápidamente comenzó a circular en redes, y despertó muchas reacciones de solidaridad y apoyo. El mensaje cobra una fuerza especial por el contexto en el que se produce: cuatro días después de la desaparición del músico y en un momento en el que la esperanza se mezcla con el dolor en el día específico de su cumpleaños.

El hallazgo de cuerpos

Las investigaciones sobre la desaparición de cinco integrantes de Grupo Fugitivo, en Reynosa, Tamaulipas, podría derivar en una carpeta de investigación por posible homicidio. (Fotos: Grupo Fugitivo, Facebook / @blogdelnarco, X)

Mientras tanto, las investigaciones continúan. El Gobierno del Estado de Tamaulipas informó este mismo jueves que se han localizado cinco cuerpos en una zona vinculada con las acciones de búsqueda de los músicos desaparecidos.

Según el comunicado emitido por la Vocería de Seguridad estatal, los restos presentan características preliminares que podrían corresponder a los integrantes del Grupo Fugitivo, aunque será la Fiscalía General de Justicia del Estado quien confirme oficialmente esta información en las próximas horas.

El caso de los integrantes del Grupo Fugitivo ha generado indignación y dolor entre la comunidad de Reynosa y los fanáticos de la agrupación. La desaparición ocurrió cuando se dirigían a cumplir un compromiso musical en Riberas de Rancho Grande, una colonia de la región.

Esta tragedia se ha distinguido por la desinformación y varios rumores infundados, que han dejado a las familias en un estado de desesperación mientras claman por el regreso de sus seres queridos.