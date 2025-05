Sheinbaum reconoce que Trump ofreció la cooperación del Ejército de EEUU para combatir al narco en México

La presidenta Claudia Sheinbaum (al centro de la imagen) durante la supervisión de obras del colector de Chalco, Estado de México, el viernes 2 de mayo. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que durante una de las llamadas que ha sostenido con el gobierno estadounidense, recibió propuestas del presidente Donald Trump para que las fuerzas militares de Estados Unidos intervinieran en territorio mexicano con el objetivo de combatir al narcotráfico. Sin embargo, aseguró que dichas propuestas fueron rechazadas.

En respuesta a una publicación reciente de The Wall Street Journal, que reveló detalles de una llamada entre ambos mandatarios, Sheinbaum aclaró que, si bien Trump ofreció el ingreso de tropas estadounidenses como forma de cooperación, su gobierno mantuvo una postura firme y clara bajo el argumento de que “la soberanía no se vende”.

“El territorio mexicano es inviolable, la soberanía es inviolable, no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta (el ingreso de las tropas estadounidenses), se puede colaborar podemos trabajar juntos pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, relató la mandataria sobre su conversación con Trump.

Desde el Parque Ecológico Lago de Texcoco, Estado de México, Sheinbaum enfatizó en que México jamás aceptará la presencia de tropas extranjeras dentro de su territorio. En su lugar, propuso una colaboración respetuosa entre ambos países que se base en el intercambio de información y la acción coordinada, pero “sin subordinación”.

Dignidad y soberanía, innegociables: Sheinbaum

Así también, la presidenta subrayó con firmeza la dignidad y la soberanía de México como principios innegociables en la relación bilateral con Estados Unidos. Al relatar esta llamada con el presidente Trump, Sheinbaum enfatizó en una distinción clara entre cooperación y subordinación: mientras reconoce la posibilidad de colaboración entre ambas naciones, advierte que esta debe darse en condiciones de respeto mutuo, sin que ello implique una sumisión de México ante los intereses estadounidenses.

Este viernes 2 de mayo, el rotativo estadounidense publicó que "la tensión aumentó hacia el final de una conversación (entre Sheinbaum y Trump) telefónica de 45 minutos el 16 de abril". (Captura de pantalla The Wall Street Journal)

La presidenta destacó la valentía del pueblo mexicano como un valor esencial que sostiene la identidad nacional. En este contexto, también celebró la decisión de Donald Trump de tomar medidas para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, un gesto que interpreta como una muestra de que sí es posible lograr acuerdos respetuosos en beneficio mutuo.

“En la llamada le dije (a Trump) que México es grandioso y su pueblo es muy valiente. Y le dije una cosa más: ‘si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren más armas de Estados Unidos a México’ y, fíjense lo que son las cosas, el día de ayer el presidente Trump dio una orden para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país. Es decir, se puede colaborar, se puede cooperar, sí, pero la subordinación, no”, manifestó.