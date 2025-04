Maribel Guardia teme por su vida y niega que el testamento de Julián Figueroa sea falso: “He recibido amenazas”

Maribel Guardia dio nuevas declaraciones sobre el caso legal que enfrenta con Imelda Tuñón.| Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

Maribel Guardia fue abordada por diferentes medios de comunicación en su llegada a la Ciudad de México, pues recientemente se aseguró que el testamento de Julián Figueroa, su primogénito, carece de veracidad.

De acuerdo con Antonio Lozano, representante legal de Imelda Garza Tuñón, el documento tiene inconsistencias en la firma de Figueroa: “La firma es ridícula, no tiene nada que ver”.

Ante los nuevos señalamientos que surgieron en el caso, la presentadora costarricense aseguró tener miedo de lo que pueda llegar a suceder, pues ya ha recibido amenazas.

“He estado con muchas amenazas y temo por mi vida, por mi seguridad. De hecho tenía miedo de que me metieran algo en el equipaje, de hecho tengo miedo de que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad. Todo mundo sabe donde vivo, la verdad tengo miedo hasta de estar en mi casa”, expresó.

Ante la situación que vivió con su nieto José Julián cuando las autoridades entraron por él a su casa, Guardia responsabilizó completamente a los conocidos de Imelda Tuñón de situaciones futuras.

“Si algo me pasa responzabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Tengo miedo de que me hagan algo. Si me llega a pasar algo quiero que quede claro que he recibido amenazas”, reveló.

Maribel Guardia teme por su vida y no se siente segura ni en su casa. | Fotos: Cuartoscuro - IG, julian_f_f

Maribel Guardia asegura que el testamento de Julián Figueroa no es falso

Ante el cuestionamiento sobre el supuesto documento falso que su hijo dejó antes de morir, donde le hereda todo a su único nieto, se dijo sorprendida.

“¿Por qué va a ser falso? Yo hubiera creído que es falso si me deja a mí la mitad del rancho, o si se lo hubiera dejado a Marco, a una hermana, un tío, pero se lo dejó todo a su propio hijo", explicó.

Asimismo, agregó que debido a que Julián estaba casado por bienes separados, considera que a la única persona a la que quería proteger era a su primogénito.

Maibel Guardia niega que Marco Chacón haya falsificado la firma de Julián Figueroa en su testamento. Foto: Cuartoscuro

Finalmente, aseguró que en caso de que la actriz de teatro esté peleando por el testamento, la persona a la que se va a enfrentar es su propio hijo, y no a Marcho Chacón.

“En la herencia no estoy yo ni está mi marido. Ella va a pelear con su propio hijo. (...) De verdad la tienen contra Marco, yo creo que si alguien falsificara un testamento se pondría como heredero, me habría puesto a mí. Imelda está peleando contra su propio hijo", concluyó.