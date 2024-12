¿Qué pasa con los autos cuando hace mucho frío y a qué partes afecta?

Existen muchos fallos en los autos a causa de las bajas temperaturas. (Matt Dahlseid/The New Mexican vía AP)

La temporada de invierno coincide con las llamadas fiestas de fin de año y el periodo vacacional escolar donde es común que se hagan largos viajes en carretera con el propósito de pasar tiempo de calidad en familia por lo que es importante conocer el estado de tu vehículo para no tener contratiempos.

Uno de los aspectos que pasan desapercibidos entre los conductores es cómo afectan las bajas temperaturas al funcionamiento de sus autos, pues dependiendo del modelo o su antigüedad el frío podría mermar distintas partes del vehículo.

Según información del sitio Toyota Labasa, el frío no solo afecta al propio motor como se cree normalmente, también tiene injerencia en otras partes como los neumáticos, el parabrisas, los líquidos y otros elementos que deben ser revisados antes de emprender un viaje a zonas con bajas temperaturas.

¿Cómo afecta el frío a las partes del auto?

El parabrisas es el primer elemento del auto afectado en tiempos de frío. (Briana Sánchez/ REUTERS).

El Centro de Geointeligencia “Ángeles Verdes” de la Secretaría de Turismo (Sectur) advierte que las siguientes partes del carro pueden verse afectadas por las bajas temperaturas, por lo que recomienda calentar el auto por unos minutos para evitar contratiempos.

Parabrisas: es el primer elemento del coche que veremos afectado por el frío, ya que, por debajo de 0 °C, se formará hielo durante la noche. Las gomas, los sellos, burletes y molduras, las correas y los manguitos del motor, o los propios limpiaparabrisas, van a perder elasticidad por debajo de los 10 °C.

Aceite: el aceite del motor tiende a volverse más viscoso con el frío. Esto degrada sus propiedades de lubricación en todas las piezas que lo necesitan. Es vital que el motor opere con aceite con la temperatura correcta. Si el auto se calienta unos minutos antes de arrancar, el aceite alcanzará su temperatura ideal, minimizando el desgaste del motor y el de sus piezas.

Mangueras: el frío vuelve quebradizas a las mangueras y conectores fabricados en plástico y/o caucho. Es importante darles un tiempo para que alcancen la temperatura adecuada antes de emprender la marcha.

Gasolina: la gasolina no se evapora con la misma facilidad y no ingresa de la forma ideal a los cilindros. Si permites que caliente durante el tiempo recomendado la combustión será más eficiente, el combustible se vaporiza adecuadamente y el motor funcionará mucho mejor.

Neumáticos: los neumáticos pierden presión, sobre todo por cada 5 grados centígrados que desciende la temperatura. También podrá verse afectada la capacidad de agarre de los neumáticos.

Cómo prevenir fallas en el auto en temporada invernal

Calentar el motor del auto reducirá los riesgos de fallas del sistema eléctrico. (Arirudh XD/Pexels)

Calienta el auto: aunque los vehículos modernos no necesitan calentarse en un clima templado, ante temperaturas bajas calentar el vehículo por cinco minutos antes de arrancar permitirá que el sistema eléctrico se adapte y funcione correctamente.

Revisa la batería: la batería del auto pierde potencia por debajo de -10 grados centígrados y la posibilidad de que el carro no encienda aumenta si ha estado mucho tiempo inactivo o si la batería ya tiene más de dos años de uso.

Presta atención al parabrisas: levantar los parabrisas durante las noches evitará que las escobillas se congelen o se queden pegadas al cristal del auto, aunque si existe posibilidad de una helada nocturna, es mejor colocar cartón o hule entre los limpiadores y el vidrio.

Evita la humedad en interiores: la humedad en el interior del coche, además de molestias adicionales como olores, puede hacer que se empañen los cristales y nos ocasione problemas de visibilidad. Una causa puede ser que los filtros no estén limpios, por lo que la ventilación no será eficiente. En coches más viejos puede que la estanqueidad no sea correcta, por el deterioro de gomas y juntas.