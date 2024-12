Gaby Ramírez, conductora de ‘Enamorándonos’, coquetea con vendedor y es rechazada | VIDEO

Gaby Ramírez tomó con humor su ‘fracaso’ al ligar y compartió su experiencia en redes sociales. (gabrirmz / Instagram)

Gaby Ramírez, conductora de Enamorándonos, se convirtió en tendencia tras compartir un momento espontáneo y divertido en redes sociales. Durante una visita a un tianguis, la presentadora no solo adquirió artículos novedosos, sino que también protagonizó un curioso intercambio con un joven vendedor de calcetas que generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Gaby Ramírez mostró parte de su recorrido por el tianguis, destacando la amplia variedad de productos disponibles. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de sus fans fue la interacción con un comerciante que vendía calcetas para parejas.

La conductora, con su característico sentido del humor, comenzó a coquetear con el joven mientras examinaba los artículos. “Estas calcetas son de pareja, ¿no?”, preguntó Gaby al vendedor, quien asintió con una sonrisa tímida. Fue entonces cuando ella lanzó la primera indirecta: “Yo no tengo pareja, pero, ¿te compras unas y tú y yo?”.

Gaby Ramírez, conductora de Enamorándonos, se hizo viral al ligar con un comerciante en un tianguis. | Crédito: gabyramirez, Instagram

Reacciones entre risas

El comerciante, visiblemente apenado, pero con actitud divertida, respondió: “¡Va, órale, de una. Pues de una vez!” Gaby, animada por la respuesta, continuó el coqueteo al decir: “No te chivees, Josué”. Ante esto, el joven añadió: “¡Qué viva el amor!”

En medio de la conversación, Ramírez propuso: “Después vengo y te compras unas, y pegamos nuestros pies”. Para sorpresa de todos, el vendedor respondió con emoción: “Te espero toda una vida, nada más no te tardes”.

La interacción alcanzó su punto más emotivo cuando la conductora expresó: “Ay, no, amo, güey. Me caso, me caso”. Ante esto, el comerciante remató con entusiasmo: “De una, de una, para luego es tarde”.

“El amor no lo encuentras porque no quieres”

El video, acompañado por la frase “El amor no lo encuentras porque no quieres”, provocó una avalancha de reacciones entre los seguidores de Gaby Ramírez. Muchos aplaudieron su espontaneidad y carisma, mientras que otros destacaron la ternura del joven vendedor.

La publicación generó cientos de comentarios, algunos sugiriendo que “el Bombón del Tianguis” debería aparecer en el programa Enamorándonos, mientras otros elogiaron la humildad de la conductora al conectar con su público de manera tan natural.

Gaby Ramírez: una conductora auténtica

Con una trayectoria consolidada en televisión, Gaby Ramírez ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su personalidad carismática y cercana. Originaria de Monterrey, ha destacado en programas como Venga la Alegría y Mitad y Mitad, antes de convertirse en la figura estelar de Enamorándonos.

La presentadora ha demostrado que, más allá de las cámaras, mantiene una conexión auténtica con las personas. Su espontáneo encuentro en el tianguis es prueba de ello, dejando claro que el humor y la calidez son parte fundamental de su personalidad.

Aunque el momento entre Gaby Ramírez y el joven vendedor quedó como una divertida anécdota, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre una posible historia de amor. Por ahora, queda claro que la conductora sigue disfrutando de su soltería con una actitud optimista y divertida, siempre lista para contagiar su alegría a quienes la rodean.

