Héctor Soberón explota en contra de quienes aseguran es violento en el trabajo: “Basta de denuncias falsas”

Héctor Soberón le pidió una disculpa a Michelle Vieth Foto: IG/Hector Soberon

El reconocido actor mexicano Héctor Soberón ha captado la atención pública en los últimos días tras verse envuelto en una controversia que podría afectar su reputación, pues un mensaje anónimo difundido en redes sociales lo señala como una persona supuestamente violenta en su entorno laboral, lo que ha generado un debate en internet y entre sus seguidores.

Todo comenzó con la publicación de un mensaje sin autor identificado en plataformas digitales. En este texto, se asegura que Soberón tiene un comportamiento hostil hacia sus colegas en el medio artístico. Aunque la publicación no ofrece pruebas contundentes, su contenido ha sido suficiente para desatar una ola de comentarios divididos entre quienes lo defienden y quienes consideran las denuncias verdaderas.

Ante tal situación el exesposo de Michelle Vieth, conocido por su participación en diversas telenovelas y producciones de televisión, ya respondió con un video en donde dejó en claro que él es inocente antes las acusaciones que se le están haciendo.

Héctor Soberón se defiende ante acusaciones

“Una persona cobarde utilizando el WhatsApp, el anonimato hace alusión de que yo soy un personaje conflictivo y que estoy violentando a una conductora ¿a dónde voy a llegar? Hasta las últimas consecuencias, ya tenemos el teléfono de donde salió. ¡Basta de denuncias falsas!”, señaló el histrión en un clip.

“Yo lo que te puedo recomendar y pidas una disculpa pública, que saques de tu anonimato, antes de que esta granada te explote en las manos. Sabemos bien quién eres, a esta persona cobarde, sé quién es y aguas porque yo sí voy con todo”, comentó de acuerdo con un video que se transmitió en “Venga la alegría”.

El artista comentó que este mensaje tenía como finalidad que lo corrieran del programa por internet de donde trabaja en este momento.

Héctor Soberón piensa que lo acusaron para que lo corrieran

“Lo hicieron con ganas de que me corrieran, se quiere subir a una ola para llamar la atención o para quitarle la felicidad o tranquilidad que yo tengo, no lo van a lograr, mi sonrisa nunca me la van a quitar hagan lo que hagan”, agregó.

Los presentadores del matutino de Azteca agregó que lo que es cierto que hay problemas en el programa donde trabaja Soberón, pues, dijo, no lo vio sonreír en ninguna ocasión.

“Está muy molesto, muy enojado y es el principio de confirmar que hay problemas; es un infierno trabajar con gente con la que no estás contento” comentó Flor Rubio, mientras que Ricardo Casares comentó que si alguna persona tiene problemas con él es necesario que se lo diga de frente.

“Entiendo que esté molesto, que te denuncien en la chamba es delicado”, comentó el presentador mexicano.