“Anda en tour de medios”; tunden a Iván Cochegrus por dar exclusivas sobre los últimos momentos de Silvia Pinal

Debido a las polémicas, la obra fue cancelada (Foto: Instagram)

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre tras padecer una neumonía. Durante el tiempo que estuvo internada, Iván Cochegrus -uno de los amigos íntimos de la familia- fue quien dio algunas de las actualizaciones de salud de la actriz.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la Diva, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar al productor, por comenzar a dar entrevistas en donde reveló detalles más íntimos de la familia y de los últimos momentos de la renombrada conductora de Mujer casos de la vida real.

¿Qué dijo Iván Cochegrus?

El famoso dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en donde habló sobre la muerte de Silvia Pinal.

“Es un mes que no pensábamos que se iba a ir, yo la llevé a una comida dos semanas anteriores (...) tengo el video y me gustaría compartir después. No esperábamos que este juego nos fuera a dar otra partida y que tuviéramos que llevarla al hospital una semana después”.

(Sale el sol)

El productor mencionó que el día en que la internaron la Diva del Cine de Oro Mexicano estaba en un estado muy delicado de salud.

“Se me ocurre llevarme el oxígeno, más o menos a la mitad el camino la señora bajó su ritmo cardiaco a 16. El médico dijo: ‘abre toda la línea porque se está yendo’. Sube la señora a 85 en la presión, en la frecuencia cardiaca y alcanzamos a llegar al hospital”, detalló.

Posteriormente Iván Cochegrus detalló que en el médico fue cuando les dijeron que tenía una infección en las vías urinarias.

“Dos días después a la señora se le fueron los alimentos al pulmón, peor de todas maneras lo afrontó y pasaron dos días más. El día que la íbamos a sacar que era martes 26 (...) paso por Sylvia para pasar por su mamá, en el camino recibimos la llamada del cardiólogo y nos dijo que estuvieran los tres hijos. Esperábamos llevárnosla y nos dieron la noticia de que tuvo dos colapsos en el pulmón, ahí vino la noticia de que la señora se iba a ir en cuestión de horas porque el daño es irreversible”, mencionó.

(Zuri González/Infobae)

Tunden a Iván Cochegrus

Cochegrus también platicó con otros medios sobre este mismo tema y las reacciones en X y redes sociales no se hicieron esperar, pues varios internautas arremetieron contra el famoso y unos cuantos más intuyeron que la familia pudo darle autorización para hablar:

“Pero este señor de donde salió , a quien deberían entrevistar es Juan José Origel ,ese señor se ve que es un oportunista y el mismo puso. A trabajar a la sra. Silvia”.

“Tiene autorización de la familia para chismorrear eso? Lo dudo”.

“Este señor quiere lucrar con lo de la Sra. Ya dejen de darle fama”.

“Es persona cercana a la familia, No dudo que tenga autorizacion de la familia Pinal para hab lar de ciertos temas”.

“Una vergüenza ver como Efigenia Ramos e Iván Cochegrus ya están facturando con el nombre de Silvia Pinal. La primera actriz ni una semana tiene de que falleció y estos dos ya andan en tour de medios”.