Así fue la emotiva despedida de la ministra Norma Piña y Luis María Aguilar (Especial)

Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), despidió de forma pública al ministro Luis María Aguilar Morales que terminará su periodo de servicio en el máximo tribunal el próximo 30 de noviembre.

En la ceremonia de develación de placas por el premio a la igualdad en reconocimiento iberoamericano de sentencias con perspectiva de género; la ministra presidenta tomó un minuto para hacer un reconocer la labor de Aguilar Morales en 15 años y cómo compartieron su labor, cuando él fue presidente de la Corte y después cuando Norma Piña fue electa para ese mismo cargo.

“Quiero hacer una mención muy especial para él, hoy después de 15 años estará participando en su última sesión en el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido Luis el día que llegué a esta Suprema Corte me abriste sus puertas en tu calidad de presidente, el día que el Pleno me eligió su presidenta me tomaste la protesta correspondiente. Hoy tengo el honor en mi calidad, no solo de compañera sino de amiga, de despedirte y darte mi más cálido reconocimiento”, palabras de la ministra presidenta que después fueron acompañadas por aplausos de los ministros y otros miembros de la SCJN que estaban presentes.

La ministra aseguró que Luis María Aguilar es su amigo, quien era presidente cuando llegó a la SCJN y ahora ella lo despide siendo ella la presidenta del Máximo Tribunal. Crédito: @JusticiaTV_MX / X

Como parte de su despedida del cargo y ante el resto de los integrantes del Pleno, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo una reflexión respecto a la reciente reforma que atenta en contra el poder judicial independiente y vislumbra un futuro donde “poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia”.

“Nos encontramos en un contexto muy difícil de la judicatura de México y para la impartición de justicia en lo general son tiempos en donde vale la pena replantear el papel de las personas juzgadoras cargamos sobre nosotros el peso de una reforma que atenta contra todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente”, dijo en el mismo evento.

SCJN estará incompleta

Derivado a la reforma al Poder Judicial, el Pleno de la Corte se quedará con 10 integrantes hasta el 1 de septiembre de 2025, que es cuando entrará la primera generación de ministros electos por votación popular.

De acuerdo con la reforma judicial aprobada, a partir del 1 de septiembre el Pleno estará conformado únicamente por nueve ministros, por ello se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum no envíe una terna para seleccionar al juzgador o juzgadora que tome el cargo.