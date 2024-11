Estos serían los cambios normativos que haría la Semovi para bicicletas eléctricas, scooters y más

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México (CDMX) es cada vez más común buscar alternativas de movilidad para evitar los constantes embotellamientos en las calles y avenidas más importantes del país. En la actualidad, es cada vez más habitual observar a personas en bicicletas, scooters y otras alternativas eléctricas. Sin embargo, conforme más personas se suman es estas nuevas tendencias, Semovi busca implementar regulaciones para estos transportes.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México está evaluando nuevas regulaciones para los vehículos no motorizados como las bicicletas eléctricas, monopatines y scooters. Esta medida surge debido a es más constante ver en las calles a personas en este tipo de trasportes. Además, algunos de estos vehículos han sido modificados para superar el límite de velocidad permitido, que actualmente es de 25 kilómetros por hora, según declaraciones del titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto.

La creciente popularidad de estos medios de transporte ha llevado a las autoridades a considerar una revisión de las normas vigentes. En particular, se ha observado que algunos scooters exceden la velocidad permitida en las vías exclusivas para ciclistas, lo que representa un riesgo tanto para los conductores como para los peatones.

En particular, se ha observado que algunos scooters exceden la velocidad permitida en las vías exclusivas para ciclistas/ REUTERS/Annegret Hilse

Por esta razón, se está contemplando la implementación de requisitos específicos para quienes utilicen estos vehículos a velocidades superiores a las establecidas. Esto con la finalidad de regular este tipo de trasportes alternativos.

Estas son las nuevas regulaciones para los vehículos no motorizados que busca implementar Semovi

Entre las medidas propuestas, se incluye la obligatoriedad de contar con una placa de circulación y el uso de equipo de seguridad, como el casco, rodilleras y coderas. Además, se enfatiza la importancia de respetar los espacios destinados a ciclistas y peatones; es decir, que los conductores no transiten en espacios en los que no deben circular. La Secretaría de Movilidad considera que los vehículos que superan los 25 km/h deben ser tratados como motocicletas, aunque estas regulaciones aún no se han formalizado.

Esta iniciativa busca garantizar la seguridad vial para los conductores y peatones, y reducir los riesgos asociados con el uso de estos vehículos en la ciudad/ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa busca garantizar la seguridad vial para los conductores y peatones, y reducir los riesgos asociados con el uso de estos vehículos en la ciudad. Las autoridades están en proceso de definir cómo se implementarán estas medidas y qué sanciones podrían aplicarse a quienes no cumplan con las nuevas normativas. Poe el momento, aún no hay ningún reglamento oficial, pero se espera que en las próximas semanas o meses existan nuevas regulaciones para los vehículos no motorizados como las bicicletas eléctricas, monopatines y scooters.