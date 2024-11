¿Qué días no habrá servicio en los Consulados y Embajada de EEUU en México?

Las diversas sedes diplomáticas de EU, tendrá diversos días de asueto y por ende no habrá servicio (Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros/Facebook)

Si estás buscando tramitar o renovar tu visa para viajar a Estados Unidos, es fundamental considerar los días en que los Consulados y la Embajada de Estados Unidos en México no brindarán servicio debido a días festivos. Esto evitará contratiempos y te permitirá planificar mejor tu cita.

Las oficinas diplomáticas de Estados Unidos en México, además de observar los días festivos de su país, también respetan los feriados nacionales mexicanos, debido a que emplean trabajadores locales protegidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Estas son fechas en las que no habrá servicio

Por el Día de Acción de Gracias, las sedes diplomáticas no laborarán el próximo 28 de noviembre (@ConsulMexAtn/X)

Las fechas en que no habrá servicio en noviembre y diciembre de 2024, aunque en algunos centros de trabajo puedan o no darlo, en las sedes diplomáticas no laborarán:

28 de noviembre: Día de Acción de Gracias (Estados Unidos). 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe (México/Estados Unidos). 25 de diciembre: Día de Navidad (México/Estados Unidos).

En estos días, los servicios en los Consulados y la Embajada estarán suspendidos. Sin embargo, las actividades se reanudarán al día siguiente en los horarios habituales, atendiendo conforme a las citas previamente asignadas.

Por igual, en estas fechas, se podrá hacer diversos trámites, pero solo vía internet, por lo cual debe estar pendiente los usuarios sobre los requerimientos que se lleguen a pedir y no tenga ninguna complicación al momento de hacerlo.

Tarjeta de Cruce fronterizo (Border Crossing Card) o Visa Laser para entrar a EU (Especial)

Es importante destacar que las autoridades de Estados Unidos no programan citas en días feriados establecidos, por lo que las personas que ya tienen una cita confirmada no tienen motivo de preocupación.

Si necesitas reagendar tu cita o aún no encuentras una fecha disponible, la Embajada de EU, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), recomienda revisar constantemente el portal, ya que las citas se abren de manera periódica.

Aunque en horas pico puede ser complicado acceder, fuera de esos horarios suele haber mayor disponibilidad debido a los cambios realizados por otros usuarios, por lo cual, debes tener paciencia para poder hacer tu registro y obtener la cita que será primordial para que las autoridades aprueben tu visa americana.

Recomendaciones clave para tu trámite de visa

Solo las personas pueden evitar la entrevista si su visa tiene menos de 48 meses de haber perdido vigencia (crédito Freepik)

Revisa las fechas de disponibilidad en el portal de citas con regularidad. Si no hay fechas inmediatas, ¡ten paciencia! Las citas suelen liberarse constantemente. Planifica tu cita tomando en cuenta los días festivos mencionados para evitar inconvenientes.

Con esta información, estarás mejor preparado para gestionar tu cita de visa sin contratiempos. ¡Buena suerte con tu trámite!