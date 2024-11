¿Es malo tomar café en ayunas? Cuáles son los beneficios y riesgos, según expertos de Harvard

Expertos aclaran dudas sobre sus efectos digestivos y resaltan sus propiedades protectoras frente a enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, y para muchos, el ritual matutino de tomarlo en ayunas es parte fundamental de su rutina diaria. Sin embargo, una cuestión persiste: ¿es realmente bueno para la salud consumirlo sin haber ingerido alimentos previamente? La respuesta no es sencilla, y a lo largo de los años, este tema ha sido objeto de debate en la comunidad médica y científica.

Si bien en el pasado algunos estudios sugerían que el café podría tener efectos adversos cuando se toma en ayunas, investigaciones recientes han arrojado una perspectiva más positiva. De hecho, varios estudios realizados por instituciones de renombre, como la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, han permitido revisar y modificar las opiniones previas sobre los beneficios y riesgos del café.

El Dr. Frank Hu, director del Departamento de Nutrición en Harvard, asegura que la evidencia más reciente es “bastante convincente” en cuanto a que el café, consumido en cantidades moderadas, puede tener más beneficios que perjuicios para la salud.

Según su investigación, tomar entre 2 y 5 tazas de café al día podría reducir el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer, y hasta condiciones neurodegenerativas como el Parkinson. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, realizado por los expertos de Harvard, refuerza esta conclusión al afirmar que el consumo moderado de café puede ser protector para la salud, aunque advierte sobre los posibles efectos negativos del exceso de cafeína.

El café, consumido con moderación, es asociado con beneficios para la salud. (AdobeStock)

El Café en Ayunas: ¿Realmente Perjudica el Estómago?

En cuanto a los efectos específicos de tomar café en ayunas, la Dra. Trisha Pasricha, gastroenteróloga del Hospital General de Massachusetts, aclara que no existen pruebas contundentes que demuestren que este hábito cause daño significativo al estómago. A pesar de que el café puede estimular la producción de ácido en el estómago y acelerar el tránsito intestinal, no parece haber una relación directa con la formación de úlceras o irritación grave en personas sanas.

Sin embargo, el consumo de café solo, sin alimentos que acompañen la bebida, podría reducir el pH del estómago en mayor medida que si se ingiere con comida o leche, lo que podría ocasionar acidez estomacal o malestar en algunas personas.

La experta Kim Barrett, de la Universidad de California, explica que el estómago cuenta con mecanismos de protección naturales, como la secreción de una mucosidad espesa, que lo resguarda de irritantes, incluidos los ácidos provenientes del café. Aún así, aquellos que experimenten acidez o molestias tras consumir café en ayunas podrían considerar reducir su consumo, optar por tomar antiácidos o añadir leche para neutralizar los efectos del ácido.

En general, los especialistas coinciden en que el impacto del café en la salud digestiva varía según cada persona. Si no se experimentan síntomas adversos, no hay razón para abandonar el hábito de tomar café en ayunas. No obstante, si se presenta algún malestar, lo mejor es ajustar la cantidad de café o acompañarlo con otros alimentos.

A pesar de la creencia popular, no hay pruebas concluyentes de que el café en ayunas cause daño estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, como con cualquier alimento o bebida, es importante escuchar al cuerpo y adaptar el consumo a las necesidades personales.