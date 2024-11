Así se vivió el primer día de Corona Capital 2024 | FOTOS

Desde bandas de hip-hop instrumental y jazz como BadBadNotGood hasta Green Day; así se vivió el primer día de Corona Capital 2024. (Rubi Martinez | Infobae México)

La edición número 14 del festival Corona Capital, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dio inicio este 15 de noviembre con presentaciones hipnóticas, enérgicas y divertidas que dejaron a las y los asistentes con ganas de continuar la fiesta durante el fin de semana.

Con artistas como The Vaccines, French 79, Clairo, The Mars Volta y los estelares Zedd, Toto y Green Day, miles de fans dieron la bienvenida a uno de los festivales de música más populares en México.

Una de las presentaciones más esperadas de la noche fue la de la cantante y compositora Claire Elizabeth, mejor conocida como Clairo, quien incluso tuvo de espectadora a la última superluna del 2024.

Clairo en el escenario Corona, 15 de noviembre de 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

“Estamos tocando con la luna llena, que perfecto”, reconoció.

Clairo en el escenario Corona, 15 de noviembre de 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

Con tan solo 26 años de edad, Clairo se ha posicionada como una de las artistas femeninas del género lo-fi, indie pop y pop alternativo más querida por el público mexicano.

Clairo en el escenario Corona, 15 de noviembre de 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

Pero las y los amantes de otros géneros musicales también vivieron experiencias que harán del primer día del Corona Capital 2024 algo difícil de superar.

The Yussef Dayes Experience en Corona Capital 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

Tal es el caso de The Yussef Dayes Experience, una presentación de jazz encabezada por el baterista británico Yussef Dayes que contó con el talento de otros increíbles músicos, como el bajista Rocco Palladino, el saxofonista Malik Venna, el teclista Elijah Fox.

The Yussef Dayes Experience en Corona Capital 2024. (Rubi Martinez - Infobae México)

Con luces bajas y sonidos rítmicos que transportaron a más de una y uno de los presentes, The Yussef Dayes Experience se llevó una de las ovaciones más altas de la noche; algo similar a lo que se vivió en el escenario Corona Cero con BadBadNotGood.

The Yussef Dayes Experience en Corona Capital 2024. (Rubi Martinez | Infobae México)

Cuando el sol finalmente se despedía para dar paso a la noche, el grupo musical originario de Canadá comenzó una de las presentaciones más esperadas del día con su ya conocida interpretación de jazz y hip hop instrumental.

BadBadNotGood en Corona Capital 2024. (Joel Cano)

Al ritmo de Eyes on Me, cortesía de su más reciente álbum Mid Spiral (2024), BadBadNotGood dio la bienvenida a quienes esperaban su regreso a tierras mexicanas y los curiosos, quienes no dudaron en darles una oportunidad. Luego siguieron Take Me With You y Weird & Wonderful.

BadBadNotGood en Corona Capital 2024. (Joel Cano)

La banda está compuesta por Matthew Tavares (teclado), Chester Hansen (bajo), Leland Whitty (saxófono) y Alexander Sowinski (batería).

BadBadNotGood en Corona Capital 2024. (Joel Cano)

Corona Capital día 2: las presentaciones que no te puedes perder

La tercera edición en la que el festival se realiza durante tres días consecutivos continúa este sábado con las presentaciones estelares de Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order.

La primera presentación será encabezada por The Aquadolls a las 14:30 horas. La banda alternativa encabezada por Melisa Brooks está compuesta únicamente por mujeres, por lo que, sin duda, es un show que no te puedes perder.

Otros artistas como Tora, Nico Vega, Busted, Black Pumas, St. Vincent, Travis, The Sacred Souls continuarán con la fiesta durante la tarde.