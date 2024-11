Gala Montes habla sobre su “proceso de sanación” dentro de La Casa de los Famosos México

Gala Montes, exparticipantes de 'LCDLFMX', se encuentra enfocada en su carrera musical. (galamontes / Instagram)

Una vez más Gala Montes se está robando la atención de los internautas tras conceder varias entrevistas para distintos medios, pues a raíz de su participación en La Casa de los Famosos México, la actriz se ha sincerado sobre los procesos que está viviendo personalmente.

En un encuentro con La Mesa Caliente, la intérprete de “Tacara” se negó a hablar sobre los problemas que vivió con su mamá antes de entrar a la exitosa competencia de Televisa, pues aseguró que su estancia dentro de la casa fue un completo “contacto cero”.

“Yo conté muchas cosas personales que son muy dolorosas para mí. En el momento que mi mamá decidió hacer público todo, sí rompió algo en mi corazón de pollo”, expresó respecto a los conflictos familiares que atravesó antes de entrar al reality show.

Gala Montes y su madre Crista Montes en unas vacaciones. (Instagram)

Sin embargo, confesó que no le gusta recordar lo que pasó porque es un tema que decidió cerrar: “El reality lo vi como un proceso de sanación, un contacto cero. Últimamente me he estado informando mucho, voy al psiquiatra, me cuido mucho mentalmente. El exceso de pasado y el exceso de futuro es lo peor que le pueden hacer al ser humano porque no viven el presente”, compartió.

Finalmente, compartió que ahora que ya está enfocada en sus proyectos personales prefiere rodearse de personas que la ayudan a sanar: “Mi manera de sanar es una red de apoyo emocional que me dé y no me quite, que acepte mis límites y yo los de ellos”, concluyó.

Gala Montes prefiere no tener en su vida a Briggitte Bozzo

Además de sus declaraciones sobre las personas que la rodean, días antes reveló en una entrevista con Yordi Rosado para YouTube que su amistad con Briggitte Bozzo había llegado a su fin, pues aseguró que hay algunos aspectos de su persona que debe mejorar.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Con Briggitte no, hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar. Es muy respetable como ella lleve su vida y su carrera, no tengo nada en contra de ella. No la odio, no quiero que le vaya mal. Ahorita a esta persona no la quiero porque me hace daño y me ha afectado lo que dice”, compartió.

Debido a que el grupo de “Las chicas superponedoras” fue muy querido dentro de la casa más famosa de México, la actriz venezolana también compartió su versión y confesó que no era el momento ideal para su amistad: “No estamos preparadas para estar juntas en estos momentos”, puntualizó.