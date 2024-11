“No a los 20″: Pepe Aguilar confiesa que esperaba que su hija Ángela Aguilar se casara más grande

Al inicio de la polémica, el patriarca de la dinastía Aguilar no era muy fan de la relación de su hija. (Foto: IG)

El escándalo no deja de perseguir a la familia de Pepe Aguilar, principalmente su hija Ángela y al matrimonio que tiene con el también cantante Christian Nodal. Y es que, aunque se la ha visto muy amistoso con su yerno, en realidad el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ no esperaba que su hija uniera su vida a alguien a sus escasos 20 años de edad.

Las recientes declaraciones de la cantante argentina Cazzu, ex pareja de Nodal, han reavivado la polémica de cómo se dio el inicio de su relación y las redes sociales no han tardado en reaccionar, en donde muchos usuarios afirman que Pepe Aguilar está interviniendo para proteger la imagen de su hija, quien ha sido el centro de varias controversias en los últimos años.

La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

El padre protector en medio de la controversia

En una entrevista reciente con el conductor Mariano Osorio, Pepe Aguilar habló abiertamente sobre la boda de Ángela y Christian Nodal, revelando que la noticia fue inesperada y lo tomó completamente por sorpresa. Para él, la rapidez con la que avanzó la relación fue algo difícil de asimilar, considerando que su hija apenas tiene 20 años. Aguilar expresó su desconcierto y compartió cómo su visión de la vida de Ángela cambió de forma inesperada:

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza... los guiones te los haces tú solo y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufre, porque tienes expectativas; no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años”, confesó Pepe Aguilar.

La inesperada noticia de la boda lo dejó en shock, aunque recordó su propia historia con Aneliz, su esposa, con quien también tuvo una relación que desafió sus expectativas iniciales, situación que aparentemente ha ayudado a que cuente con las bases para apoyar a su hija en uno de los pasos más importantes de su vida.

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue bajo el escrutinio de las redes sociales. (nodalaguilar24 / Instagram)

La figura de Christian Nodal en la vida de Ángela

A pesar de las preocupaciones iniciales por la juventud de Ángela, Pepe Aguilar no tiene problemas con la elección de su yerno. Al contrario, el cantante manifestó que lo único que realmente le importa es que la pareja de Ángela sea alguien que la haga feliz y que sea una persona de buenos valores. Para Aguilar, la carrera artística de Nodal no es una barrera, sino un aspecto secundario si se compara con la calidad humana que debe poseer quien esté al lado de su hija.

“Somos exactamente lo mismo todos, somos diferentes versiones de lo mismo, que es Dios. Somos diferentes versiones de Dios, que importa que sea un artista, que importa que sea alguien que hace circo o que bolea botas, con que sea una buena persona...”, expresó el artista, enfatizando que lo más importante es que Ángela esté bien acompañada, sin importar el contexto profesional de su pareja.

Además, Aguilar compartió que Christian Nodal tuvo el gesto de acercarse a la familia para hablar de su compromiso con Ángela, lo cual, según el intérprete de Prometiste, es algo que valora enormemente en una relación joven y moderna. Sin embargo, reconoció que el ritmo de la relación fue sorprendentemente rápido, como es común en la generación actual, según su opinión.

“Muy rápido, como es la usanza ahora de los jóvenes. Christian fue a hablar conmigo, con la familia, pero creo que ellos ya tenían una historia desde que estaban chiquillos, no sé nada, la neta”, comentó Pepe Aguilar, resaltando el respeto que Nodal mostró al buscar su aprobación y mantener una comunicación honesta con la familia.

El cantante es conocido por proteger a su pequeña hija. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

El rol de las redes sociales y la sombra de Cazzu

La polémica en torno a la relación de Ángela y Nodal no ha estado exenta de intervenciones en redes sociales. La presencia de la ex pareja de Nodal, la cantante argentina Cazzu, ha añadido un elemento de intriga y controversia. Aunque la relación entre Cazzu y Nodal terminó antes de que el cantante se uniera a Ángela, las declaraciones de la argentina han despertado la atención del público y han motivado comentarios en redes sociales. Muchos seguidores aseguran que Pepe Aguilar está actuando para “limpiar la imagen” de su hija, quien ha enfrentado varias polémicas en años recientes, algo que ha complicado la percepción del público sobre ella.

El tiempo dirá si esta unión logrará superar las críticas y convertirse en un pilar en la vida de ambos artistas. Mientras tanto, Pepe Aguilar, en su rol de padre protector, continúa apoyando a su hija en esta nueva etapa, enfatizando que su prioridad es su felicidad y estabilidad, sin importar el qué dirán.