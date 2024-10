Wendy Guevara está en busca de un nuevo departamento tras declaraciones de Nicola Porcella

La mistad entre Nicola Porcella y Wendy Guevara parece estar fracturada (IG/Nicola Porcella - Wendy Guevara)

Desde que estuvieron juntos en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Nicola Porcella construyeron una sólida amistad que los llevó a vivir en la misma casa junto a Agustín Fernández.

De hecho, en muchas de las transmisiones en vivo que organiza la influencer mexicana es común ver a Nicola y Agustín lanzando comentarios al aire, situación que parece ya no ser del agrado del conductor de origen peruano, pues le confesó a la actriz Paola Hasany que le da vergüenza Wendy.

Después de que las declaraciones se viralizaron, el actual conductor de “Hoy” se sinceró con la prensa sobre lo ocurrido y aseguró que las palabras no habían sido así, solo había querido decir que no sentía con la confianza de meter una mujer a la casa que comparte.

“A lo que me refería, no sé cómo se escuchó, yo tengo otra manera de hablar, de decir las cosas. No me da pena Wendy, me da pena por las chicas”, comentó.

Asimismo, compartió que su amistad con la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos está intacta, pero considera que es momento de tomar caminos diferentes.

“Ha sido una bonita etapa, Wendy es de mis mejores amigas, es una persona que amo con todo mi corazón, Agustín también, pero ya creo que cada uno va por caminos distintos, la mía y la de Wendy se asemeja un poco más y cada uno está buscando por su porvenir”, puntualizó.

Wendy Guevara está en busca de un nuevo departamento tras pelea con Nicola Porcella

(Vix)

Tras las declaraciones del peruano, parecía que su amistad no había sufrido fracturas, pero todo cambió cuando Kadri Paparazzi reveló que la exintegrante de “Las Perdidas” estalló cuando se enteró de lo que había dicho su amigo, por lo que no dudó en buscar una nueva vivienda.

“Wendy estaba que se la llevaba la chinga**. Se pelearon, se mentaron la madre, se enojaron, se dijeron lo que no”, detalló el programa.

Su intercambio de palabras no fue todo, ya que la influencer también comenzó a buscar un nuevo hogar, alejada de Agustín y Nicola.

“Wendy Guevara se enojó, se peleó y se fracturó la relación, tan es así que esa misma tarde le pide a su asistente que por favor le consiga un departamento porque ya se va a salir de ahí”, reveló.

Hasta ahora, Guevara no ha dado a conocer que tiene planes de mudanza, pero de acuerdo con Kadri, es probable que todo ocurra antes de que finalice el año.