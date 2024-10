Éste es el grado de estudios de Nancy Juárez, jueza que podría ser demandada por el gobierno de Sheinbaum

La trabajadora del Poder Judicial ha encabezado la lucha para evitar la reforma a la elección de los nuevos jueces. (Captura de pantalla)

El 17 de octubre pasado, la jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, atrajo la atención nacional al exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum retire del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial. La jueza otorgó un plazo de 24 horas para cumplir la orden, advirtiendo que, de no acatarla, se daría vista al Ministerio Público por desacato, un delito que podría acarrear hasta siete años de prisión.

La controversia radica en que la publicación del decreto, realizada el 15 de septiembre, pasó por alto una suspensión provisional otorgada previamente. En su respuesta, Sheinbaum rechazó la orden afirmando que la jueza “no tiene facultades” para intervenir en una reforma constitucional y anunció que no retirará la publicación. Además, la mandataria señaló que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de los jueces involucrados, argumentando que su proceder es improcedente y va en contra del proceso legislativo.

Este enfrentamiento refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a la reforma, que busca reorganizar la estructura judicial del país. La respuesta de Sheinbaum refuerza su posición de que solo el Congreso tiene autoridad para instruir cambios en el DOF, mientras que la jueza Juárez Salas insiste en que las autoridades deben respetar las medidas cautelares previamente dictadas

La mandataria ha externado que tomará acciones en caso de que la jueza continúe con el intento de frenar la reforma. (Foto: Presidencia)

¿Cuál es el grado de estudios que respaldan a la jueza?

Nancy Juárez Salas, jueza que ha ganado notoriedad en los últimos días, es egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Tecnológica de México. A lo largo de su carrera, ha ocupado distintos cargos dentro del sistema judicial mexicano, entre los que destaca su papel como docente en el Instituto de la Judicatura Federal. Esta institución está vinculada al Consejo de la Judicatura Federal, organismo ante el cual el Gobierno de México planea interponer una denuncia en su contra por su orden relacionada con la reforma judicial.

Además, Juárez Salas ha trabajado como Oficial Judicial y Actuaria Judicial en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el entonces Distrito Federal. También ha desempeñado funciones como actuaria judicial y secretaria, cargos que muestran su amplia experiencia en la administración de justicia a nivel federal. Esta trayectoria resalta su profundo conocimiento del sistema judicial, lo que añade relevancia a la reciente controversia en la que se encuentra involucrada.

Ella es la jueza a la que el Gobierno de México demandará | Foto: X @mitoteroenred_

La jueza Juárez Salas advierte cárcel para Claudia Sheinbaum por desacato

Nancy Juárez Salas, jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, emitió una orden el 17 de octubre de 2024 que requiere a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación relacionada con la reforma al Poder Judicial en un plazo de 24 horas. Según la resolución, el incumplimiento podría ser considerado como desacato, un delito que conlleva hasta siete años de prisión si es denunciado ante el Ministerio Público

En la orden, la jueza exigió que las autoridades involucradas “acrediten que acataron en sus términos” lo establecido en la interlocutoria. Sin embargo, Sheinbaum rechazó la solicitud, argumentando que carece de sustento legal y afirmando que “ningún juez está por encima de la voluntad del pueblo de México”

La presidenta anunció que, además de no retirar la publicación, su gobierno interpondrá una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se investigue la actuación de la jueza. “Sabemos que el Consejo de la Judicatura no siempre está haciendo su trabajo, pero no permitiremos que esto quede en la impunidad”, declaró Sheinbaum, subrayando que no cederán ante la orden judicial, aunque aún no se ha precisado la fecha exacta para presentar la denuncia