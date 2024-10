Adrián Marcelo lanza ácido comentario sobre la apariencia de Gustavo Macalpin: “No puedo seguir viendo algo así”

Adrián Marcelo arremetió contra Gustavo Macalpín, conductor de noticias que fue despedido en vivo. (Hermanos de Leche, ciudadanomacalpin, Instagram)

Adrián Marcelo no deja de generar contenido y hacer comentarios incendiarios a pesar de que sigue siendo blanco de la cancelación en redes sociales. Recientemente, su cuenta personal y la de su canal secundario, Radar, fueron eliminadas de Instagram luego de que hizo una chiste sobre la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction. “Si te tiras de un edificio, solo hay one direction”, escribió.

La broma le valió el repudio de cientos de miles de fans de Liam Payne, a quienes se les atribuye la cancelación de las cuentas del regiomontano, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Al margen de esa controversia, Adrián Marcelo estrenó un nuevo episodio de Hermanos de Leche, pódcast que produce y conduce junto al comediante Iván Fematt ‘La Mole’. El formato se basa en una conversación libre que la que ambos creadores digitales abordar diferentes tópicos con un estilo políticamente incorrecto.

Durante la charla, ‘La Mole’ le plantea a Adrián Marcelo escenarios hipotéticos donde tendría ofertas laborales en diferentes rubros, una de ellas Canal 66, televisora de Mexicali, Baja California, que apareció en el mapa colectivo luego de que su propietario, Luis Arnoldo Cabada, despidió en vivo al conductor Gustavo Macalpín.

Durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0, en el Canal 66, Gustavo Macalpin fue despedido sin aparente justificación. Señalan que se trató por críticas al esposo de la gobernadora de Baja California. Crédito: @87punto3 / X

Esto dijo Adrián Marcelo de Gustavo Macalpín

Adrián Marcelo ríe al escuchar el planteamiento de ‘La Mole’. Lejos de responder su pregunta, lanzó una crítica a Macalpín, cuyo acto de censura le ha dado notoriedad a nivel nacional y lo acercó a TV Azteca y Latinus, donde concedió una entrevista a Brozo.

“Sí, me incomoda el copete, no te voy a mentir. Se me hace que el vato es la mama**, pero hay un punto en el que no puedo seguir viendo algo así. Hay un punto donde pierdes la seriedad. Por más que estés aventándote la crítica más mordaz a Claudia (Sheinbaum) a AMLO, lo que nadie le había encontrado, el copete distrae”, expresó Adrián Marcelo, quien especuló que el comunicador destaca a propósito esta característica para que sea un diferenciador.

‘La Mole’ también ironizó sobre el peinado de Gustavo Macalpín, lo que llevó a Adrián Marcelo a decir que no está bien hablar de cuerpos ajenos, pero de forma irónica. El youtuber se burló de una de las frases más populares entre un grupo de jóvenes que no comulgan con su contenido y sentido del humor.

¿Adrián Marcelo ya recuperó sus cuentas de Instagram?

A unos días de que su cuenta personal y la de su canal Radar fueron eliminadas de Instagram, Adrián Marcelo sigue sin recuperarlas. Sin embargo, el sábado fue creada una cuenta alterna de su canal de YouTube.

De acuerdo con diversas fuentes de Internet, las ‘directioners’, como se conoce a las fans de la agrupación One Direction, reportaron ambas cuentas en respuesta a la cruel broma que Adrián Marcelo hizo sobre la Liam Payne, cantante que falleció tras caer del balcón de un hotel en el barrio de Palermo, Argentina.

La cuenta personal de Adrián Marcelo fue cerrada luego de que publicó un tuit donde se burló de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction. (@adrianm10, X)