Agustín Fernández está tomando terapia tras su participación en La Casa de los Famosos México

Agustín Fernández fue una de las celebridades menos queridas del reality show (Captura de pantalla YouTube El 5)

Ha pasado más de una semana desde que finalizó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Mientras algunos de los finalistas se encuentran en negociaciones para nuevos proyectos en teatro, radio y televisión, existen algunas celebridades que parecen no tener alguna puerta abierta, tal es el caso de Agustín Fernández.

A lo largo de la competencia, el modelo argentino se consolidó como una de las personalidades menos queridas por el público, especialmente por no mostrar agradecimiento a Hoy, programa que le abrió las puertas con la competencia Las Estrellas Bailan en Hoy.

Debido a su cercanía con Nicola Porcella, actual conductor del matutino, se llegó a pensar que su actitud sería similar a la del peruano, quien fue parte del reality en su primera temporada. Sin embargo, al darse cuenta de que las cosas no fueron así, se llegó a especular que su amistad terminaría, pero no fue así, pues ‘Nico’ le ha mostrado un fiel apoyo ahora que se enfrenta a la realidad.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Nicola Porcella revela que Agustín Fernández está acudiendo a terapia

Entre dimes y diretes sobre Wendy Guevara, Nicola Porcella y Agustín Fernández, se ha dado a conocer que siguen viviendo juntos y su amistad sigue en pie, pero el panorama para el argentino no pinta nada bien, ya que se encuentra sin proyectos en puerta.

“Se lo dije la otra vez, la vida te enseña y este no era tu momento, no era tu momento, porque de repente no lo ibas a abrazar de la manera que tenías que abrazar”, comentó Nico en un encuentro con los medios.

Siempre abierto a platicar sobre lo que sucede con su amigo, confesó que lo ha invitado a reflexionar sobre las razones que lo llevaron a no tener las mismas oportunidades que otros de sus compañeros.

“La vida te va a enseñar a tener estas caídas, muchos pensaban que iban a salir con mucha fama, con mucha chamba, no fue así. Entonces es hacer retrospectiva y decir qué pasó, por qué no me sucedió lo que le pasó a otras personas”, detalló.

Nicola Porcella vs Agustín Fernández

Por otra parte, también compartió las razones por las que el exhabitante del reality show 24/7 está acudiendo a terapia, pues no todo está relacionado con su último proyecto.

“Tiene que tomar terapia, no solamente por lo de la casa, la terapia te hace bien, pedir, conversar, hablar de lo que te está pasando, desahogarte”, confesó.

Y agregó: “Yo creo que lo que te enseña esto es a analizar qué hiciste mal y qué tienes que mejorar, porque tampoco puedes crucificar a alguien porque cometió un error.”