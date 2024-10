Luis Miguel regresa a la Arena CDMX; así fue el concierto con el que dio inicio a su récord histórico | VIDEOS

Luis Miguel cerrará su gira mundial en México, este 2024.

Luis Miguel, sin duda, es un astro rey que ilumina cada escenario en el que se presenta. Su aparición sobre la tarima de la Arena Ciudad de México, donde debutó con el primero de diez conciertos el pasado martes 8 de octubre, es testimonio de su inigualable carisma y su capacidad para conectar con el público sin necesidad de mediar palabras. Bastó con que se levantara de una plataforma, al mismo tiempo que un enorme Sol naciente en la pantalla, desplegara sus brazos y mostrara su sonrisa para desatar la euforia de los asistentes, reafirmando por qué se le conoce como El Sol de México.

El cantante, nacido en Puerto Rico pero con un corazón profundamente mexicano, ha forjado una carrera que trasciende generaciones. Esto queda demostrado cuando se observa al variado público que acudió al evento. Entre los presentes se encontraban señoras que lo han seguido desde sus primeros años, junto con sus hijos e incluso los nietos, quienes también coreaban sus grandes éxitos. Luis Miguel ha logrado unificar a diferentes generaciones a través de su música, un fenómeno del que pocos artistas pueden presumir.

Como en otros conciertos de su gira, Luis Miguel llevó a los asistentes por un recorrido a lo largo de todas las épocas de su carrera musical, dividiendo su show por géneros. Así, cada segmento del espectáculo tenía su propio ritmo y energía, desde las baladas románticas hasta el vibrante mariachi.

Temas como “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor” y “Suave” se encargaron de dar inicio a la noche, envolviendo al público con su ritmo y energía. Los asistentes no dejaban de cantar cada una de las estrofas, y el cantante se encargó de dirigir sus ya conocidos “duelos de voz” con el público, que se mostró tan entusiasta como siempre.

El Sol de México dio inicio a su gira en nuestro país con el primero de 10 conciertos Crédito: Infobae México

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Luis Miguel rindió un homenaje a Michael Jackson. Interpretó a dueto con el rey del pop la canción que grabaron juntos; un emotivo episodio donde dos leyendas de la música compartieron el escenario, al menos simbólicamente.

A lo largo del espectáculo, Luis Miguel desplegó un carisma contagioso. No paraba de bailar, de moverse con elegancia y picardía, y de interactuar con el público de una manera muy cercana, incluso tomando drones en sus manos para jugar con ellos y con las imágenes que se transmitían en las pantallas.

Su relación con el mariachi también se mostró cercana. Abrazó constantemente a los músicos y disfrutó junto a ellos mientras interpretaban canciones como “La fiesta del mariachi” y “La Bikina”, que arrancaron los aplausos y ovaciones más fuertes de la noche. La energía del mariachi era tal que parecía una verdadera fiesta mexicana sobre el escenario.

Acompañado por una banda de diez músicos y dos coristas, el sonido en vivo fue impecable, potenciando con la acústica de la Arena CDMX. Luis Miguel se apoyó en un setlist repleto de éxitos, incluidos temas como “Culpable o no” y “Te necesito”, canciones que, lejos de perder su poder con el tiempo, resonaron con la misma frescura de siempre.

Aunque algunos puedan comentar que el cantante no interpreta sus temas completos y deja que el público continúe las estrofas, esto no significa que haya perdido su voz. Cuando canta, su tono y potencia vocal siguen siendo impresionantes. Así se pudo apreciar en baladas como “Por debajo de la mesa” o “Hasta que me olvides”.

Este concierto fue sólo el inicio de una serie de diez presentaciones que Luis Miguel dará en la Arena Ciudad de México durante octubre, incluyendo los días 9, 11, 15, 16, 20, 21, 23 y 24. Con estas fechas, logrará un récord histórico de 18 conciertos en dicho recinto. El único artista que ha logrado tantos en dicho lugar.

Sin embargo, su gira no terminará ahí. Luis Miguel cerrará con broche de oro el próximo 30 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como el Foro Sol. Será la primera vez que el cantante se presentará en este icónico escenario.

No hay duda de que Luis Miguel sigue siendo un gigante de la música. Cada concierto, cada presentación y cada gesto en el escenario confirman que su conexión con el público es inquebrantable. Su legado continuará tan fuerte como siempre, y su público, seguirá compuesto por varias generaciones, siempre y cuando el cantante no pierda aquella sonrisa cada vez que se deje ver antes las luces de algún escenario.