Gala Montes confiesa que exigió un castigo para Adrián Marcelo tras pelea en LCDLF, pero la producción no quiso: “Me sentí frustrada”

Esta pelea desencadenó un conflicto 'sin máscaras' entre los habitantes de la casa. (VIX)

Ya pasó una semana desde que terminó la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y los exhabitantes continúan cosechando sus frutos. Mientras algunos asisten como invitados especiales a los programas más exitosos del momento, otros se mantienen al marguen en sus redes sociales.

Gala Montes, tercer lugar de LCDLFM, concedió una entrevista para el programa radiofónico ‘El Tlacuache’ para hablar sobre su participación en el reality show de Televisa; no solo compartió su opinión sobre el Team Mar, también habló sobre la pelea que protagonizó con Adrián Marcelo.

“No dimensionas cuando estás ahí dentro, o sea, solo ves la cámara y no dimensionas que hay 100 mil personas viéndote, es muy raro, es una sensación muy rara”.

Odalys Ramírez cuestionó al youtuber Adrián Marcelo frente a sus compañeros del reality. (X/@LaCasaFamososMx)

La actriz confesó que se sintió extraña después de la discusión por temor a que tanto sus compañeros como el público confundieran sus intenciones.

“Si hubo una resaca de mi parte porque se confunde mucho cuando eres confrontativa a ser agresiva y eso es algo que me da mucho gusto que se haya cambiado ahorita, pero es como no estoy siendo agresiva, no confundamos las peras con las manzanas, simplemente te estoy poniendo un límite y te estoy diciendo hasta aquí”, dijo.

Asimismo, reveló que se acercó con la producción para exigir un castigo o represalia en contra del youtuber por los ataques en su contra, pero no recibió una solución.

En entrevista con Adela Micha, Gala Montes reaccionó a versiones que afirman que firmó un contrato millonario con Televisa. (galamontes, Instagram)

“Hablé con la producción, o sea, yo me acuerdo que ese día me fue al confesionario y les dije: ‘Esto tiene que proceder, tiene que haber una sanción’, porque la producción te invia a la reflexión y no habían consecuencias, lo cual me tenía muy frustrada porque yo de verdad entré y dije ‘no creo que nadie se meta con temas tan bajos’ como con los que él se metió”, agregó.

Finalmente, aclaró que sus ideales persiguen una lucha entre géneros, sino un bienestar común:

“Esto no es una guerra entre mujeres y hombres, es contra la gente mala, contra la gente que le hace daño al país. Ser mujer en este país es un deporte extremo y desaparecen 10 mujeres al día entre muchas cosas más y que no podemos seguir incentivando a la violencia contra la mujer”.

Adrián Marcelo reaccionó en Instagram al reencuentro de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2. (adrianmarcelo10, Instagram / YouTube)

Gala Montes no compartió más información al respecto, no obstante, Mauricio Barrientos ‘El diablito’ concordó en que el supuesto humor negro que propone Adrián Marcelo no es comedia, sino violencia.