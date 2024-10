Aseguran que Brenda Bezares, esposa de Mayito, es muy “altanera”

Brenda Bezares desata críticas por acompañar a su esposo a todos lados (ViX)

Con el final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares, conocido también como Mayito, ha tenido que presentarse en diversos programas para hablar de su experiencia en el exitoso reality show tras convertirse en el ganador absoluto.

Sin embargo, en medio de todo el cariño del público, han comenzado a surgir comentarios sobre la actitud de Brenda Bezares, su esposa, pues internautas se han percatado de que es la fiel compañera de Mayito, tanto que aparece en varios de los encuentros que ha tenido el conductor.

(Captura de pantalla @bbezares)

Ante las críticas de varios usuarios, el periodista Mich Rubalcava dio a conocer que anteriormente Gia Pastor, conductora de Multimedios, ya había hablado sobre las actitudes que suele tener Brenda, a quien catalogó como una persona altanera y alzada.

Revelan que Brenda Bezares tuvo una mala actitud en Multimedios

Debido a que la familia Bezares reside en Monterrey, se sabe que antes de que Mayito regresara a los foros de Televisa fue colaborador de Multimedios, donde según la versión de Gina Pastos, la intérprete de Demasiado Fuerte mostró su verdadera personalidad.

“Llegaba de mal humor, la verdad es que no sabíamos cómo tratarla, esa vez que fue la última vez que estuvimos en la conducción juntas, yo estaba dando mi rostro normal, no recuerdo ni siquiera qué fue lo que no le pareció de lo que yo estaba diciendo. De repente ella se alejó porque algo no le pareció y empezó a aplaudirme, como a presionarme, como diciendo, ya cállate”, recordó Gina.

Después de dar a conocer las declaraciones de la exconductora de Multimedios, Rubalcava agregó que no es la primera vez que alguien hace referencia a los malos comportamientos de los Bezares, pues según la versión de varios trabajadores de la empresa de Monterrey, Brenda es una persona “mamoncilla”.

“Mucha gente tuvo sus encontronazos con la señora Brenda, que era como muy altanerilla, muy mamoncilla, como que llegó muy alzadita al canal porque venía de Miami de hacer novelas, que se sentía como súper estrella y era muy grosera,” comentó.

Brenda Bezares. (ViX)

Aunque los conflictos entre Brenda y Gina ocurrieron tres años atrás, ambas han dado diferentes declaraciones, pero nunca tienen la misma versión. Respecto a la esposa de Mayito, en una emisión de SNSerio, programa que conducía Adrián Marcelo, comentó que nunca tuvo contacto directo con Gina.

“Ella y yo no teníamos el contacto directo, siempre hubo un tercero, y yo creo que como los gallitos nos echaron a andar o a lo mejor fueron malos entendidos entre nosotras.”

Por ahora, luego de que el periodista revivió las declaraciones, Brenda no se ha pronunciado al respecto, pues se encuentra acompañando a Mario Bezares en su gira de medios tras resultar ganador de La Casa de los Famosos México.