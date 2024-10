¿Ángela Aguilar está distanciada de su familia? Aseguran que cambió de agencia de representación

Se reveló que Ángela Aguilar ya no trabaja con su familia (Facebook Ángela Aguilar)

Todo parece indicar que el reciente matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal seguirá rodeado de la polémica por un largo rato, pues en medio del delicado estado de salud del intérprete de Botella tras Botella también se dio a conocer que la joven cantante de 20 años se encuentra laboralmente distanciada de su familia.

Después de que trascendió la información de que el cantante había sido hospitalizado de emergencia, comenzaron a surgir especulaciones sobre las posibles causas que lo llevaron a tener problemas de salud. Ante el silencio por parte de los familiares, el programa Chisme No Like compartió que Ángela Aguilar ya no forma parte de la misma agencia de representación que su padre.

Ángela Aguilar ya no es representada por la misma agencia que su papá

Desde que la joven comenzó su carrera dentro de la industria musical se sabía que estaba trabajando de la mano de su papá Pepe Aguilar; sin embargo, parece que la situación cambio a raíz de su matrimonio con Nodal, pues recientemente se reveló que la representante del intérprete de Por mujeres como tú ya no lleva la agenda de Ángela Aguilar como hace unos años.

De acuerdo con las declaraciones del presentador Javier Ceirani, el equipo del programa de espectáculos se comunicó con Sarah Duni, mano derecha de los Aguilar, para conocer detalles sobre el estado de salud de Christian Nodal, pero la respuesta desconcertó completamente, pues aseguró que ya no trabaja con la joven.

“Hola, Sarah, buena tarde. Me gustaría saber si sigues representando a Ángela Aguilar, saber si van a emitir algún comunicado por lo que está pasando ahora. Me pongo a tus órdenes para cualquier otro de tus artistas que podamos tener en el show. Mil gracias, saludos”, se lee en el primer mensaje.

Pepe y Ángela Aguilar en Zacatecas (Foto: Tw zacatecasonline)

Contrario a lo que se esperaba, la respuesta no resultó ser satisfactoria, pues brevemente respondió: “No trabajo con ella, lo siento.”

Además de la declaración de Sarah, Ceirani detalló que en la cuenta oficial de Instagram de la agencia ya no se encuentra la de cuenta de la intérprete de En realidad, pero sí se pueden visualizar las de Pepe y Leonardo Aguilar.

Este es el actual estado de salud de Christian Nodal

Después de que se dio a conocer que la salud del cantante sonorense se encontraba delicada, la tarde de este 3 de octubre se compartió un nuevo comunicado para agradecer las muestras de preocupación por parte del público y detallar que sus próximas presentaciones para el fin de semana serán pospuestas hasta el mes de noviembre.

“Queremos agradecer las muestras de cariño, preocupación y las oraciones hasta nuestro artista. Informamos que ya se encuentra en su hogar donde deberá hacer unos días de reposo (...) Como siempre agradecemos el apoyo y el interés por la salud del máximo exponente de nuestra música regional mexicana”, se lee en la imagen.

Asimismo, se reveló que todo se trató de una infección estomacal, pero su ausencia en los escenarios se debe a que debe permanecer en observación para continuar con el tratamiento.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)