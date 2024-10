“No hay que ser celosas”: Gala Montes le dice a Angélica María que hay nuevas ‘novias de México’

El apodo de 'La novia de México' habría sido registrado por la veterana actriz y cantante (X/Las Estrellas)

Gala Montes ha sido el centro de una controversia que involucra a la legendaria cantante Angélica María y el título de La novia de México.

Durante una conferencia de prensa con los finalistas de La casa de los famosos México, Montes fue interrogada sobre una posible demanda por parte de la cantante de A dónde va nuestro amor, a lo que respondió con sorpresa, ya que no había tenido acceso a su teléfono y desconocía la situación en su totalidad.

“Esperemos que no me demanda, pero gran apodo, la verdad, no me imaginé todo lo que iba a suceder. No tenemos teléfono, no sabemos bien qué ha pasado. Me va a ir cayendo el 20 conforme vaya pasando el tiempo”, respondió.

La polémica surgió cuando TVNotas publicó que Angélica Vale, hija de la legendaria actriz y cantante, estaba molesta por la supuesta usurpación del título que su madre ostenta desde hace décadas.

Angélica Vale negó tener intenciones de demandar a Gala Montes. (angelicavaleoriginal, Instagram)

Según la publicación, Vale no descartaba tomar acciones legales contra Montes. Sin embargo, Vale desmintió estas afirmaciones a través de la red social X, aclarando que nunca había considerado demandar a Montes y enfatizando que lo importante es el amor del público.

Angélica Vale insistió en que no existe enemistad con Montes y destacó que ambas comenzaron sus carreras desde muy jóvenes. En un mensaje adicional, lamentó el acoso y las ofensas dirigidas a ella y a su madre, calificando la situación como un “chisme” sin fundamento.

Finalmente, Vale expresó su deseo de no volver a hablar del tema, esperando que la controversia termine. A pesar del revuelo en redes sociales, dejó claro que su intención siempre ha sido entretener y no involucrarse en escándalos innecesarios.

La publicación de Indautor dejó ver un respaldo a la cantante de 'Edy, Edy' (X)

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) también se vio involucrado al compartir una imagen de Angélica María en sus oficinas, lo que algunos interpretaron como un respaldo oficial al título de La novia de México. Este gesto incrementó la tensión entre los seguidores de ambas actrices.

Gala Montes, por su parte y en declaraciones más recientes, expresó que le agradaba el apodo y que no tenía intención de reemplazar a Angélica María.

En su encuentro con la prensa, la ganadora del tercer lugar del reality show señaló que pueden existir nuevas “novias de México” con las nuevas generaciones y que no había razón para ser celosos con los títulos.

"Las Ángelicas" mostraron su reserva al apodo que el público le puso a Gala Montes (Instagram)

“Pues ya no estamos en la época isabelina, como para andar quitando… O sea, nadie la quiere reemplazar. La verdad, yo no tenía idea de que así le decían a ella. Podemos existir nuevas novias de México, somos nuevas generaciones y si lo registra, pues, está bien, yo no me puse así, así me pusieron”, expresó la actriz de 24 años.

“No hay que ser celosas. Son mujeres talentosísimas. No tenía idea de este apodo. Mi hermana me mandaba mensajes a través de cartas, donde me puso La novia de México, pero yo me decía: ‘¿qué puede ser? No creo que, literal, me estén llamando así allá afuera’… Y si así quieren que me llame, yo me dejo llamar como ustedes quieran”, sentenció Gala Montes.