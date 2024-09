¿Indirecta a Ciro Gómez Leyva? AMLO lamenta que periodistas se vayan a España: “Madrid está de moda”

El presidente lanzó una indirecta al comunicador | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

Durante la conferencia de prensa de este viernes 20 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó el tema de Genaro García Luna quien hace unos días dio a conocer una carta donde lo implica por vínculos con el crimen organizado. Si bien el mandatario le pidió presentar pruebas, ahora hizo referencia a una entrevista que Ciro Gómez Leyva le realizó en el pasado, lo que dio pie a que el morenista lamentara que los comunicadores tienen la facilidad de mudarse a Estados Unidos o España, un acto que el colaborador de Radio Fórmula recién anunció.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando el periodista lanzó un comunicado de prensa mediante el cual se confirmó que, a partir del 24 de octubre, transmitiría el noticiario que conduce para Radio Fórmula desde Madrid, gracias a la reciente creación de Fórmula España.

“Después de 11 años exitosos al aire, Ciro Gómez Leyva y Grupo Fórmula aprovecharán esta circunstancia para comenzar una adecuación en el formato del programa, con el sentido editorial que ha caracterizado a ‘Por la mañana’ en este tiempo”.

El comunicador transmitirá de manera simultánea en Madrid a la Ciudad de México. |Crédito: Cuartoscuro

El periodista, en 2022 fue víctima de un atentado, por lo que se sugirió en redes que, además de este suceso que puso en peligro su integridad más el cambio de gobierno que está por suceder, fue que estaba huyendo del país, postura que después éste negó. Ahora, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) remarcó que irse de México estaba de moda, recurriendo además a la frase “¿quién ‘pompo?” recordando que incluso el exsecretario público le había confesado al periodista que contaba con un departamento en Estados Unidos, todo antes de ser investigado.

Así fue la crítica de AMLO

En el marco de la transmisión de La Mañanera, López Obrador hizo referencia a la entrevista que Ciro Gómez Leyva le realizó al exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón cuando el sexenio del militante del Partido Acción Nacional (PAN) estaba por concluir su mandato.

“Vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado, y lo que me llama la atención (es que) le da todo el tiempo, Ciro lo apoya en sus dichos: ‘Si claro, yo he estado contigo (...) tomamos café', y todo antes de que lo detuvieran”, recordó el presidente.

El presidente reaccionó a una entrevista viral de Ciro Gómez Leyva a García Luna | Foto: Gobierno de México

Sin embargo, las críticas del morenista no se detuvieron ahí pes momentos después remarca que García Luna declaró en dicha entrevista que ya no vivía en México y el periodista no fue para cuestionar los motivos por los que había dejado el país y tampoco desde cuándo.

“Pero lo que más me llamó la atención es que le dice: ‘Bueno, y ¿qué haces aquí en México? ‘No, pues como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí’, o sea que ya vivía allá y todo, ninguna pregunta de ¿dónde vives? o ¿por qué te fuiste a vivir allá? ¿Cómo le haces porque no es cualquiera cosa tener departamentos allá?, o sea quién pompó… todo normal”, dijo el presidente.

La moda es irse a España

Al igual que el periodista Ciro Gómez Leyva, quien vive en España es el expresidente Enrique Peña Nieto; no obstante, sobre el exmandatario y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no dijo nada ya que, a modo general, aseguró que irse a la capital española es un acto que está de moda.

“Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid que está de moda y no pasa nada”.

Foto:Cuartoscuro

Ciro Gómez Leyva no ha dado ninguna respuesta al presidente, no obstante, se espera que en adelante haga uso de su derecho de réplica.