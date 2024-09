¿Ciro Gómez Leyva “escapará” a España? Anuncia cambios en su programa tras llegada de Sheinbaum al poder

El comunicador transmitirá de manera simultánea en Madrid a la Ciudad de México | Foto: Jesús Avilés - Infobae México

A través de las redes sociales, el periodista Ciro Gómez Leyva informó a toda la audiencia que el noticiero que transmite a través de Radio Fórmula se realizará desde Madrid, capital de España de manera simultánea con la señal de la Ciudad de México, por lo cual él, de manera oficial, se mudará al denominado ‘Viejo Continente’ tras haber sido víctima de atentado.

Con la difusión de un comunicado de prensa, el comunicador remarcó que dicha transmisión dará inicio a partir del 23 de octubre, fecha en la que además iniciará operaciones Fórmula España, el cual contará con estudios de producción y transmisión tanto para radio, televisión y el resto de las plataformas que Grupo Fórmula tiene.

“Después de 11 años exitosos al aire, Ciro Gómez Leyva y Grupo Fórmula aprovecharán esta circunstancia para comenzar una adecuación en el formato del programa, con el sentido editorial que ha caracterizado a ‘Por la mañana’ en este tiempo”, se lee en la misiva.

El periodista, de acuerdo con lo expuesto en el comunicado de prensa, ha manifestado que, con la transmisión simultánea desde la Ciudad de México y la capital española, se da la oportunidad de refrescar la producción que él encabeza ante la creciente disputa de los medios por las audiencias.

El comunicador transmitirá de manera simultánea en Madrid a la Ciudad de México. |Crédito: Cuartoscuro

¿Por qué se va Ciro Gómez Leyva del país?

El 15 de diciembre de 2022, el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado en la Ciudad de México, mientras conducía su vehículo. Al salir de las instalaciones de Grupo Imagen, ubicadas al sur de la capital, el comunicador recibió diversos disparos; sin embargo, su integridad no se vio comprometida gracias al blindaje de su automóvil.

Tras haberse dado a conocer los hechos, las autoridades tanto capitalinas como federales, han realizado varias detenciones relacionadas con el atentado. La policía, cabe destacar, capturó a un grupo de personas sospechosas de haber planeado y ejecutado el ataque. La investigación ha revelado que podrían estar involucrados en otros crímenes y que el atentado fue dirigido específicamente contra el periodista.

Al momento, las autoridades continúan trabajando para desentrañar todos los detalles del caso y determinar las motivaciones exactas detrás del atentado, así como establecer si hay más implicados.

(Foto: Televisa N+)

Derivado de las investigaciones, conviene recordar que el pasado sábado 29 de junio, Armando Escárcega Valdez, conocido como “El Patrón”, fue extraditado de Estados Unidos a México para enfrentar cargos de presunta participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en 2022. Según informó el mismo periodista en su cuenta de X, el presunto delincuente llegó a México en la misma fecha. En su publicación, éste también agradeció a las autoridades por su trabajo en el caso, expresando: “Gracias a la FGR y a la FEADLE por el empeño que han puesto en mi caso. Gracias, Alejandro (Gertz Manero), gracias, Ricardo (Sánchez Pérez del Pozo).”

Tal como lo dio a conocer Infobae, el 27 de junio el periodista informó que durante una audiencia ante un juez de California, Escárcega Valdez se allanó a la extradición. El delincuente fue presentado a las 19:30 horas ante un juez del Reclusorio Norte, donde enfrentará cargos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio. Por tal acto, Ciro Gómez Leyva agradeció en reiteradas ocasiones a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por su apoyo en este caso.

Discrepancias con AMLO tras atentado

En el marco de las investigaciones a modo de esclarecer lo relacionado con su atentado, Gómez Leyva reaccionó el pasado 3 de septiembre a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a quien confrontó tras llamarlo “amigo”, por lo que insistió que, en caso de serlo, no se le habría disparado, en primera instancia.

Foto:Cuartoscuro

“Supongo que dijo con ironía, eso de mi amigo Ciro porque ¿pues a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años? Yo nunca lo he insultado a usted nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulte usted me insultó sin parar durante seis años”, declaró.

El presidente aún no reacciona a la salida de Ciro Gómez Leyva de México luego de la creación de Fórmula España, por lo que se espera que durante su Mañanera del día jueves 19 de septiembre de a conocer su opinión al respecto.