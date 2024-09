Acusan a Televisa de intentar lavarle la cara a Sian Chiong tras críticas por su papel en La Casa de los Famosos México

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de LCDLFM. Foto: Youtube/@canal5_mx

Sin duda, el equipo Tierra integrado por habitantes como Adrián Marcelo, Gomita, Ricardo Peralta, Potro y Sian Chiong ha sido el más polémico de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Por otro lado, el cuarto Mar se ha ganado el corazón del público gracias a la participación de Gala Montes, Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Arath de la Torre y Mario Bezares.

Uno a uno, los habitantes de Tierra han sido eliminados, el más reciente de ellos fue Sian Chiong, quien tras salir, se ha enfrentado a la ola de críticas y ha tenido que explicar cada uno de sus comportamiento, llegando incluso a las lágrimas y a pedir disculpas.

Recientemente, el cubano tuvo una participación en una postgala junto a Mau Garza y Cecilia Galeano, donde participó en una dinámica llamada “La vida en fotos de Sian”. Los conductores le presentaron fotografías de su vida, sus amigos y su familia, lo que provocó que en un momento, Sian rompiera en llanto y pidiera perdón al público mexicano que, hasta la fecha, no deja de señalarlo por más malas actitudes dentro de La Casa de los Famosos México.

Usuarios en redes sociales despotricaron (X)

“Lo siento mucho. Obvio fue un juego en el cual me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo. Me siento muy mal por eso”, dijo el modelo cubano entre lágrimas.

Sian Chiong no convence a los fans; acusan de preferencia

No obstante, esto logró conmover muy poco a los fans del reality show, quienes vieron la dinámica como un intento de Televisa de lavarle la cara. Según los fans, la empresa está haciendo de todo para que Sian Chiong sea perdonado por los fans. Estos son algunos duros comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“¿Por qué a él le hicieron esa dinámica y a los demás eliminados como Potro y Sabine no? ¿Consentido?”, “Qué tontería, sólo para limpiar su imagen. Siempre pensó que estaba del lado de los populares”, “Qué mam... que en el segundo en el que ‘escondieron’ la foto él voltea. Qué coincidencia. Habrán estado coordinados de casualidad”. También:

Sian confesó que no se arrepiente de haberse unido a Tierra. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“¿A qué otro habitante le hicieron su vida en fotos después de expulsado? Cuánta preferencia tiene este muchacho, no saben disimular, llora porque sabe que la cag... y punto”, “Con esto le quieren limpiar la imagen a Sian para que le baje el hate”, “Lo mejor que puede hacer es guardarse un rato y regresar al medio ya que todo esté más tranquilo, porque la producción quiere limpiar su imagen y la están cag... más”.

El final de La Casa de los Famosos México ya está a la vuelta de la esquina y será el domingo cuando se defina al último eliminado. Cabe mencionar que es Agustín, el último sobreviviente del cuarto Tierra, quien tiene más probabilidad de salir del reality show, esto porque pertenece a un equipo que no ha sido nada querido por la audiencia.