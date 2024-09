Gala Montes destroza a Agustín por su actitud en La Casa de los Famosos: “Ya viste que no jaló tu cuarto”

El reality show está a punto de terminar. Foto: La Casa de los Famoso Mx

La final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México ya está a la vuelta de la esquina y los habitantes están orquestando sus últimas estrategias para llegar a la final. Hasta el momento, Karime Pindter y Gala Montes son las únicas que han ganado dinámicas para convertirse en finalistas.

Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Agustín Fernández son los únicos que están en peligro de ser eliminados el siguiente domingo; no obstante, tal parece que es el argentino quien tiene más papeletas para abandonar el reality show.

Y es que no sólo los fans esperan que el cuarto Mar llegue íntegro a la final, también los propios participantes. Recientemente, Gala Montes destrozó a Agustín y dijo lo que piensa de él ahora que está en las últimas semanas de la contienda.

La actriz de El Señor de los Cielos se encontraba arreglándose junto a Briggitte cuando lo soltó todo, recordando que, pese a que Agustín tal vez ha intentado jugar de otra manera para simpatizar con Mar, sigue siendo parte del equipo más odiado de La Casa de los Famosos México.

La integrante de Mar se fue con todo contra el argentino Credito: VIX

“Ya le dije el otro día ‘tú eres de tierra, eh, no estás chavito, no tienes 18 años, tienes 34, papasito, no eres pende... Sólo que ahorita ya viste que no jaló tu cuarto”, dijo Gala.

Del mismo modo acusó que están tratando de hacerlo ver como una víctima y que olvidan todas las cosas que hizo cuando su equipo, liderado por habitantes como Adrián Marcelo, Gomita, Potro y Ricardo Peralta, todavía estaban en la competencia. Soltó:

“Ahorita que no vengan a querer victimizarlo, ‘ay, pobrecito’, no, wey, pobrecito nada, estuvo 8 semanas de lado de ese equipo y haciendo lo que decían porque se dejaba influenciar, porque no tiene un propio criterio, porque es un borrego”.

Aunque se hablaba mucho de que la producción estaba haciendo de todo para que llegara automáticamente a la final, Agustín perdió la última dinámica de finalistas, lo que lo pone en grave peligro pues, como ha ido sucediendo, cada famoso nominado del cuarto Tierra que se enfrenta con alguien de Mar termina eliminado.

¿Y qué opinaron los fans de las declaraciones de Gala Montes?

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Cabe recordar que pese a las fuertes rivalidades entre Mar y Tierra, Gala y Agustín protagonizaron una breve historia de amor dentro de la casa, donde incluso hubo besos y románticas noches dentro de la suite. Pero tal parece que el romance no logró que limaran asperezas.

Una vez que la actriz lo soltó todo, los fanáticos en redes sociales comenzaron a expresarse. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en internet:

“Tal cual, mi reina, y no se influenció, sacó cómo es él y lo demostró en el gym, les tiró pura mier... y que la suerte es para mediocres. El nini hablando de que hay que ganarse las cosas con esfuerzo. El mantenido de México”, “Yo lo estaba viendo y cuando estaba diciendo todas esas verdad cambiaron las cámaras”, “Además cuando hablaban mal de ella y de Briggitte, él les seguía el juego en lugar de decirles que no se expresaran así de ellas, ni modo, ya se va para su casa. Bueno ya no sé para dónde porque ni casa tiene”.