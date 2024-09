¿Qué está pasando? Vecinos de Praderas de San Mateo alertan por presencia de sismos y grietas en Naucalpan | VIDEO

Especialistas explican por qué tiembla en Naucalpan - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Desde principios de septiembre, el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas (IIGEA) confirmó que sí existe una falla geológica, por lo que ya se estudia si esto ha provocado varios movimientos telúricos en Naucalpan, uno de los 125 municipios del Estado de México y que incluso, también ha causado temor e incertidumbre entre los habitantes.

Y es que de acuerdo con las investigaciones, el desperfecto atraviesa una parte de la colonia Praderas de San Mateo, donde incluso los habitantes han detectado una serie de estruendos que han sido captados con cámaras de seguridad.

Los vecinos confirmaron que se han detectado fuertes estruendos y fisuras en varias zonas de la localidad.

“Un ventanal vibró como cuando hay un ventarrón bien fuerte, así”, dijo una persona durante una entrevista a Azteca Noticias.

En las imágenes sí se aprecia el momento en que parece cimbrar la tierra y se escucha como si fuera una explosión.

Cámaras de vigilancia captaron estruendos en el municipio de Edomex. Crédito - Fuente: Aztecanoticias

Algunos otros pobladores revelaron que las vibraciones se han presentado generalmente en la noche y han dejado cuarteaduras en sus casas y calles de la región.

Autoridades municipales y de investigación del IIGEA siguen con las averiguaciones en la zona; sin embargo, destacaron que ya se han detectado otros sismos de menor magnitud en la zona de Chiluca, en Cipreses y en Esmeralda.

El pasado 10 de septiembre el organismo geológico confirmó que seguirán con los trabajos de investigación sobre los eventos que siguen presentes en la zona de Praderas de San Mateo.

Esto luego de que se dio a conocer que el último microsismo se detectó en el mismo sitio y tuvo una intensidad de 1.6 grados de magnitud. Será importante recordar que una falla geológica se interpreta como una fractura en la corteza terrestre y en cualquier momento puede desencadenar sismos.

Hay que recordar que la presencia de estruendos y percepción de pequeños movimientos telúricos comenzaron a ser detectables desde el pasado 27 de julio, por lo que se solicitó la presencia de autoridades municipales e integrantes de Protección Civil.

De acuerdo con especialistas, en la Ciudad de México y Edomex existen al menos 20 fallas geológicas, ya que se han reportado que algunas se localizan al poniente a lo largo de la Sierra de las Cruces, incluyendo alcaldías como Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Sin embargo, hay que recordar que no todas las fallas están activas, es decir, no todas han generado sismos, pero no se descarta la posibilidad de que comiencen a hacerlo.

De acuerdo con el departamento de sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo más recomendable es decir que hay sismos y no microsismos o sismicidad en general.

Por ejemplo, en Mixcoac también se han detectado evidentes fracturas en las calles y casas a raíz de los llamados microsismos en la zona.