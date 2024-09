Claudia Sheinbaum revela el motivo de su reunión con Miguel Ángel Yunes Márquez

Claudia Sheinbaum habló sobre su reunión con Yunes (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre su reunión Miguel Ángel Yunes Márquez, senador en proceso de expulsión del Partido Acción Nacional (PAN) tras haber votado a favor de la reforma al Poder Judicial.

Hasta ese momento la única versión que se tenía sobre el encuentro era la del legislador, quien se limitó a compartir vía redes sociales que se reunió con la próxima presidenta de México para desearle éxito en su mandato.

En este contexto, reporteros cuestionaron a Sheinbaum acerca del motivo de la reunión con Yunes. De primera, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aclaró que fue el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien lo solicitó.

Respecto a los temas que trató con el expanista, inicialmente comentó que éste simplemente la saludó. En sus palabras: “El senador Adán Augusto me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí, lo llevó a saludar y nada más”.

Sheinbaum señaló que la reunión fue organizada por Adán Augusto López (Foto:X/@MYunesMarquez)

Sin embargo, ante la insistencia de los medios de comunicación, agregó que hablaron sobre la reforma al Poder Judicial.

“Nada más (hablamos) de la reforma Judicial, de por qué decidió él votar a favor”, comentó.

Además, aseguró que Yunes no le compartió detalles adicionales sobre el sentido de su voto, sino que reiteró los motivos que hizo públicos durante la discusión de la reforma en la sede alterna del Senado.

“Las que expuso ese mismo día, que está de acuerdo con que jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo”, sostuvo.

Por otra parte, se negó a dar su postura sobre la posible incorporación de Yunes a Morena, ante su inminente expulsión del PAN. Al respecto, afirmó que no fue un asunto que se mencionara en la reunión y que no es a ella a quien corresponde tomar tal decisión, sino al partido político.

Miguel Ángel Yunes no estará en el gabinete de Sheinbaum (X/@MYunesMarquez)

Lo que sí confirmó es que no tiene contemplado incluir al senador en su gabinete. “No estamos pensando en incorporarlo al Gobierno Federal, simplemente fue una visita de cortesía”, dijo.

Yunes Márquez se aferra al PAN tras apoyar a Morena en la reforma al Poder Judicial

Ante las fuertes críticas que Yunes ha levanatadodesde las filas de su partido, por votar a favor de la reforma judicial promovida por Morena, el senador ha declarado que no permitirá que lo expulsen del PAN por tomar decisiones en libertad.

En una entrevista en el Senado, el senador explicó que impugnará su expulsión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alegando que tanto la Constitución como los estatutos del partido garantizan el derecho de los legisladores a votar conforme a sus opiniones. Márquez argumentó que un partido político no puede obligar a sus miembros a votar de una manera determinada y afirmó que su voto fue deliberado y autónomo.

El proceso de expulsión fue calificado por Márquez como injusto y antidemocrático. Señaló que tanto él como su padre están siendo objeto de este proceso interno del PAN, situación que considera un ataque directo a sus libertades políticas. Durante la entrevista, Márquez subrayó: “No voy a permitir que me expulsen por ser libre, por tomar decisión en libertad”.

Sumado a ello, declaró que pese a la postura adoptada por la bancada del PAN y demás partidos de la oposición de no asistir a la sesión, él seguirá defendiendo su permanencia en el partido y su libertad de voto. Enfatizó que esta decisión no sólo le afecta a él, sino también a otros legisladores locales que han decidido no seguir las instrucciones del partido, destacando que todos tienen el derecho de votar en consonancia con su criterio.

La controversia surgió después de que Márquez diera apoyo a la reforma judicial, otorgando a Morena y sus aliados el voto que les faltaba para su aprobación en el Senado.