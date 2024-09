JusticiaParaKim: la historia detrás del caso de abuso en el kinder Graciano Vinegra en Mexicali

(Ojo Público)

Una madre denunció que su hija de cinco años fue víctima de abuso sexual en el kínder ‘Graciano Vinegra’, ubicado en Mexicali, Baja California.

A través de redes sociales, la mamá relató que tras recogerla del centro educativo, la niña le expresó que le dolía su parte íntima, por lo que que tras una revisión, observó que tenía una herida en esa zona, misma que no estaba antes de irse a su escuela, al argumentar que cuando la bañó no había ninguna lesión.

De acuerdo con la publicación, la madre llevó a su hija a una clínica, donde la doctora confirmó que la niña estaba lastimada.

Dulce, la mami de kim acudió desesperada a redes sociales para ejercer presión, después de que en el kinder de la nena no le dieron explicación.

“No quise pensar en la posibilidad de que la hayan violentado sexualmente, era mi mayor miedo y me negaba a pensar eso, quería buscar una respuesta pero nadie me la daba”, expresó ‘Dulce’.

Agregó que teniendo una plática con su hija en el carro, la menor dijo que una maestra y un maestro la habían limpiado en el baño pero “tapados para que nadie los viera”, hasta que unos niños los descubrieron.

“Tengo un video donde la niña lo reconoce (al agresor) directamente de una foto y dice “él es el hombre malo que me toco mi partecita”, la niña no quiere hacer del baño y se me pone histérica de solo acercarla al baño, así que es mas que obvio que algo pasó”, dice la publicación de redes sociales.

En consecuencia consecuencia, ‘Dulce’ decidió levantar una denuncia ante la Fiscalía General del estado.

Separan del cargo a presuntos responsables

Este domingo, la gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar Ávila Olmeda anunció que fueron separados del cargo, los docentes que presuntamente abusaron de la infante.

“Bajacalifornianas y bajacalifornianos, al respecto de los terribles hechos ocurridos en el kínder Graciano Vinegra de Mexicali en contra de una alumna, les informo que los docentes señalados como probables responsables han sido separados de sus cargos para llegar hasta las ultimas consecuencias”, señaló la mandataria estatal.

A través de redes sociales, precisó que se encuentra en contacto con la familia de la niña.

“Cuentan con todo nuestro apoyo en este proceso, para que este caso sirva como ejemplo y que nunca, nadie más se atreva a meterse contra lo más sagrado que tenemos como sociedad, nuestra niñez. ¡HABRÁ JUSTICIA!”, expresó.