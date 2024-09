Rocío Nahle responde a rumores sobre la posible llegada de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre a Morena

La gobernadora electa de Veracruz ya se pronunció sobre esta posibilidad. (Facebook Rocío Nahle)

Como es bien sabido, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez votó esta semana a favor de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, decisión que le valió el repudio no sólo de su partido Acción Nacional (PAN), sino de todos los políticos de la oposición y de los sectores de la población que están en contra de esta polémica iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El martes 10 de septiembre, cuando inició la discusión en el pleno del Senado, el panista se ausentó por problemas de salud y dejó en su lugar a su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien se hizo de palabras con el senador y aún presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. Por la noche, cuando se llevó a cabo la votación, Yunes Márquez se pronunció en favor de la iniciativa, dándole así el voto que le faltaba a Morena y aliados para tener mayoría y avalar la reforma.

Ese controvertido voto a favor les valió a ambos el mote de traidores y, posteriormente, la expulsión tanto de la bancada de las filas del PAN. Los integrantes del llamado ‘Clan Yunes’ fueron cobijados por legisladores del oficialismo, por lo que rápido comenzaron a correr los rumores de su posible integración al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o quizá alguno de sus partidos aliados, es decir, el del Trabajo (PT) o al Verde Ecologista de México (PVEM).

Gobernadora electa de Veracruz reacciona a los rumores

Aunque Miguel Ángel Yunes Márquez dijo que impugnará la expulsión del blanquiazul, muchos ya lo colocan dentro de Morena Veracruz, estado donde su padre ya fue gobernador y con el cuál él y su esposa, Patricia Lobeira, lograron ser alcaldes de Boca del Río y Veracruz, respectivamente. Ante este panorama, la gobernadora electa, Rocío Nahle García, emitió un pronunciamiento contundente en redes sociales.

Los Yunes votaron a favor de la Reforma Judicial y ahora los consideran traidores. (Facebook Miguel Ángel Yunes Linares)

“En Veracruz @PartidoMorenaMx se ha construido con trabajo, esfuerzo y convicciones de millones de hombres y mujeres con ideología progresista para llevar a cabo la transformación. Cuidamos y respetamos a las bases y al pueblo. Por lo que ‘NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN’”, dijo la morenista, dejando muy en claro que los Yunes no serían bienvenidos en el partido guinda de confirmarse las versiones que cada vez se hacen más fuertes.

Las reacciones al mensaje de la también exsecretaria de Energía no se hicieron esperan, tanto positivas como de descrédito:

“Se lo súper reservan abrazada y aplaudiendo a los Yunes. Bravo por la transformación y dejar atrás esas políticas del PRI que tanto critican. Se han aliado a la peor basura de la política mexicana”, “Le falto corruptos, ex priistas , ex panistas , narcotraficantes, violadores y pedófilos”, “Ingeniera, con todo respeto se deben tener los ideales claros, me dolió mucho ver cómo algunos de morena le aplaudían a Yunes, espero que acá no pase lo mismo”, “Eso esperamos de todo Morena, ojalá así fuera en todos los estados” y “Siempre me gusto su trabajo, la admiro y más con esto que acaba de publicar”, fueron algunas de las respuestas a su publicación.

Sin embargo, Miguel Ángel Yunes padre asegura que ni fueron presionados por Morena para votar a favor de la Reforma al Poder Judicial ni se sumarán al oficialismo. Este fin de semana dijo al diario El País que su decisión para respaldar la iniciativa del presidente -a quien hace tiempo llamó ‘loco’, ‘vividor’ y hasta ‘corrupto’- derivó de un análisis de cinco días junto a su hijo. Así fue como determinaron que la propuesta sí era viable, pese a que su partido desde un inicio dijo que votaría en contra de la misma.

Asimismo, fue cuestionado sobre si en algún momento tuvo miedo de alguna represalia por parte de la gobernadora electa, sobre todo considerando que hay investigaciones federales en contra su familia, a lo que respondió que no y que ninguno de ellos tiene problemas con ella. Asimismo, dijo que se mantienen firmes en su decisión de seguir formando parte del PAN, pues Marko Cortés no es dueño del partido además de que es “el dirigente que lo ha llevado a la debacle histórica más grave”.