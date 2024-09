Ésta es la supuesta cantidad millonaria que deberá pagar Adrián Marcelo a Televisa tras su repentina salida de LCDLF

Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

Adrián Marcelo podría enfrentar una multa millonaria tras su repentina salida de La Casa de los Famosos México 2024. El participante abandonó el reality por razones ajenas a la competencia, lo que conlleva a una falta en el contrato. Sin embargo, Televisa le habría ofrecido al influencer una forma de redimirse y librarse del castigo monetario y éste no aceptó.

Según reveló el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, el influencer deberá pagar a Televisa la suma de 200 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 4 millones de pesos, por no cumplir con una de las cláusulas de su contrato.

De acuerdo con Rubalcava, Televisa había llegado a un acuerdo con Adrián Marcelo para que apareciera en la gala del programa y ofreciera una disculpa pública a todas las mujeres de México, por los comentarios que realizó durante su estancia en el reality show.

(IG: @adrianmarcelopresenta)

“Resulta que se tenía que presentar Adrián Marcelo a dar una disculpa a todas las mujeres de México, se tenía que presentar a esta gala para cerrar y despedirse bien, y no se presentó, y si no se presentaba, el castigo, la penalización, era pagar un monto de 200 mil dólares, que vienen siendo como 4 millones de pesos”, explicó Rubalcava en su programa de YouTube.

El periodista también mencionó que la negativa de Adrián Marcelo a presentarse en la gala sorprendió a muchos, pero que el youtuber decidió que prefería pagar la sanción económica antes que disculparse en público.

Rubalcava afirma que para el influencer, dicha multa no representa un gran problema financiero: “Pues a Adrián Marcelo le sobra el dinero, la verdad. Adrián Marcelo 4 millones de pesos los hace en 2 meses entonces pos que dijo, se apretó los pantalones y dijo, ‘Págalos, no me pienso presentar en Televisa’”.

(Youtube/@adrianm10)

Desde luego toda la información es un supuesto y solamente se encuentra verificada por el mencionado periodista. Hasta el momento Adrián Marcelo no ha declarado nada al respecto de las multas o los problemas que tenga con Televisa, de acuerdo a los contratos.

Recientemente, Marcelo apareció en redes sociales para especificar que se encuentra bien e incluso mejor que cuando se encontraba participando en el programa. Sin embargo, los internautas señalaron en redes sociales que el youtuber se veía ojeroso, deprimido y ciertamente afectado.