Ricardo Peralta asegura que la sociedad siempre perdona al “hombre blanco”

El influencer se siente cansado de que las personas perdonen al "hombre blanco" (Jesús Aviles/Infobae México)

La polémica en La Casa de los Famosos México continúa, en esta ocasión, es Ricardo Peralta quien nuevamente se encuentra en el foco de atención de los internautas tras mencionar que las personas siempre perdonan al “hombre blanco”.

Pese a que parte del público llegó a creer que las actitudes del influencer, Sian Chiong y Agustín Fernández cambiarían con la salida de Adrián Marcelo, en los últimos días han sido captados realizando comentarios que no son del agrado de los seguidores del reality show.

En una plática con el colombiano Sian, el creador de contenido habló sobre su sentir si resulta eliminado en la próxima gala, sin embargo, llamó la atención que se refirió al color de las personas, pues aseguró que la sociedad siempre se inclina por el “hombre blanco.”

Qué fue lo que dijo Ricardo Peralta sobre el color de piel

Debido a que el argentino Agustín tiene el beneficio de la suite, el creador de contenido y el actor cubano son los únicos que duermen en el ‘Cuarto Tierra’, por lo que han tenido la oportunidad de platicar un poco más sobre todo lo que pasa por su cabeza; en dicho contexto, Ricardo abordó el tema del color de piel.

“Al final del día la sociedad siempre perdona al hombre blanco. Las mujeres, los hombres, la sociedad, va a perdonar siempre a un hombre blanco. No hay nada que yo pueda hacer contra eso, y no me importa tampoco”, expresó.

Posteriormente, dijo sentirse cansado de la situación: “Si la gente decide estar enojada conmigo para toda la vida, no me va a importar. Yo no puedo dejar que mi felicidad, paz y tranquilad dependa de que un grupo de personas decidió perdonar a alguien o castigarme a mí. Es por eso que yo me libero de todo.”

El influencer habló sobre el color de piel. Crédito: ViX

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales; por un lado, algunos aseguraron que tiene un trauma con el color de piel, mientras que otros pidieron una segunda oportunidad para el influencer, quien llegó a asegurar que la energía en la casa es muy distinta desde que salió Adrián Marcelo.

En medio de los comentarios, también recuerdan que el famoso se encuentra en peligro de ser eliminado junto con Karime Pindter, Mario Bezares y Briggitte Bozzo. Por el momento, solo queda esperar a la próxima ‘Gala de Eliminación’ para conocer al famoso que abandonará la casa.