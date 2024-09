Esta es la razón por la que Poncho de Nigris teme perder la amistad con Adrián Marcelo tras abandonar La Casa de los Famosos

Poncho de Nigris aseguró que Adrián Marcelo es vengativo (Captura Vix)

La polémica de La Casa de los Famosos México no solo se queda en los habitantes, también algunas personalidades del exterior se ven envueltas en la conversación cuando comparten su opinión sobre el programa, tal es el caso de Poncho de Nigris, participante de la primera temporada del reality show de Televisa.

Al igual que Wendy Guevara, Nicola Porcella y Sofía Rivera Torres, el actor es una de los famosos que más ha estado al pendiente de esta nueva emisión, sin embargo, su opinión no es la misma que cuando comenzó la competencia y pidió apoyo para Adrián Marcelo.

Debido a que el exconductor de Multimedios es originario de Monterrey, al igual que él, Poncho le manifestó que lo apoyaría mientras estuviera en el programa, pero con el paso del tiempo su postura cambió completamente, más después que de Adrián aseguró que el influencer explotaba a sus hijos.

(IG: @ponchodenigris)

Sumando a ello, sus recientes confrontaciones con Gala Montes y sus comentarios con “humor ácido y negro”, lo convirtieron en el habitante menos querido de la casa, por lo que Poncho le retiró su apoyo completamente, incluso, utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a votar por el ‘Cuarto Mar’, razón por la que el regiomontano podría tomar represalias en su contra.

Poncho De Nigris aseguró que Adrián Marcelo “es vengativo”

En una transmisión en vivo, Alfonso de Nigris Guajardo, conocido como Poncho de Nigris, se sinceró sobre su sentir tras la salida de Adrián Marcelo, a quien dijo que apoyaría mientras estuviera en La Casa de los Famosos México.

Mientras existe un panorama incierto sobre lo que ocurrirá con el conductor de 34 años tras haber decidido abandonar el reality, el también empresario hizo uso de sus redes sociales para hablar de lo ocurrido mientras su colega se mantuvo en la casa. En ese mismo espacio, dijo estar preocupado por la reacción de Adrián al enterarse que no le brindó su apoyo.

“Yo lo conozco y va arder bien macizo. Me va a querer hacer daño de alguna manera donde me duele,” mencionó de Nigris, y agregó: “No pasa de ignorar y nada más aguantar vara como los grandes, como siempre. No sé qué vaya a pasar, no sé si Adrián crea que esto que está haciendo es a propósito y le gusta que la gente lo odie.”

De igual forma, aclaró cuál había sido la razón por la que decidió retirarle su apoyo días después de que comenzó el reality: “Nada más entró a la casa y empezó a tirarme. De frente te dice cosas bonitas y por la espalda te friega. No creo que podamos ser amigos, somos muy diferentes.”

Poncho de Nigris habla de Adrián Marcelo, asegura que es vengativo. (Crédito: TikTok)