“Lloraste porque se fue tu amigo”: Gala Montes lanza duro comentario a Briggitte tras salida de Adrián Marcelo

Briggitte Bozzo pierde seguidores en Instagram. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Luego de la repentina salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, la tensión entre los habitantes se relajó durante unos días; sin embargo, parece que hay nuevas controversias dentro del cuarto Mar, el favorito de los televidentes.

Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre han notado una actitud extraña por parte de Briggitte Bozzo, e incluso hablan de que está ignorando al equipo. Incluso, en redes sociales han acusado a Briggitte de supuestamente haber invalidado los sentimientos de Gala e incluso no apoyarla cuando se enfrentó con el regiomontano.

En una conversación en la cocina, Gala confesó a sus compañeros que Briggitte había llorado tras la salida de Adrián Marcelo. Pero no se quedó allí, pues encaró a su amiga y le dijo directamente lo que sabía acerca de sus supuestos sentimientos por la salida del polémico integrante de Tierra.

Nuevas tensiones dentro de La Casa de los Famosos México . Crédito: La Casa de los Famosos

“No todos nos pasamos y tenemos que pagar los platos rotos”, dijo Briggitte, a lo que Gala le contestó: “Tú hasta lloraste porque se fue tu amigo”. Bozzo negó el señalamiento y Montes le contestó con una mueca extraña de desagrado.

Del mismo modo, parece que Briggitte ha convivido bastante con el cuarto Tierra, integrado por Sian, Ricardo Peralta y Agustín, lo que también ha generado reclamos por parte de Gala.

Sobre esto, Briggitte Bozzo contó a Arath de la Torre lo que piensa al respecto: “Es difícil para mí estar aquí y más si no estoy teniendo la misma conexión, y ahora Gala se la está yendo conmigo, con sus comentarios que nada que ver, ahora resulta que porque no la defendí tengo ya la cruz puesta o no sé si está buscando pelear con alguien porque ya se le fue con el que peleaba, no es culpa mía”.

Las consecuencias de la salida de Adrián Marcelo

Los integrantes del Team Mar están desconcertados por su actitud Crédito: (Vix)

Y añadió: “No tengo que pagar sus platos rotos, no me gusta y no se siente bien que sea asi conmigo, si tiene algo que decirme que lo diga en la cara si es tan sea frontal como dice, esta buscando esos piques que no me están gustando”.

Ante esto, Arath de la Torre le advirtió que tuviera cuidado con su relación con el cuarto Tierra y cuidara su amistad con Gala y con Karime, las que en su juicio, son las más fuertes de toda la casa:

“Juntas son poderosisimas, el cuarto Mar son ustedes, no somos ni Mayito ni yo, se los hemos dicho, entonces has lo que tengas que hacer, sólo te digo no te hagas pend... nada más, si tú sientes que es auténtico lo de Sian no pasa nada, si no diviertete, te recomiendo que te diviertas pero no seas sujeto de manipulación, ojo, no se vale”.

Cabe mencionar que luego de que Adrián Marcelo saliera de La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozzo, al estilo cuarto Tierra, ha estado perdiendo bastantes seguidores en redes sociales.