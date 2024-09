Un show íntimo no es suficiente; Paulo Londra agrega concierto más grande en CDMX: fecha, sede y preventa

Paulo Londra concierto. (Ocesa)

El fenómeno musical argentino Paulo Londra ha vuelto a causar sensación con el anuncio de su show íntimo en México. En menos de dos minutos, las entradas para su presentación en el Foro Puebla, el próximo 26 de septiembre, se agotaron y dejaron a miles de seguidores ansiosos por una oportunidad de verlo en vivo.

Paulo Londra ha revolucionado la música urbana en Latinoamérica desde su irrupción en la escena con su álbum debut “Homerun”. Su más reciente trabajo, “Back to the Game”, continúa marcando tendencia con hits como “Posdata” y “Paracaídas”. Además, su colaboración con artistas de renombre mundial como Ed Sheeran, Travis Barker y Timbaland, ha consolidado su posición en la escena internacional.

Paulo Londra anunció concierto en la CDMX Créditos: (Instagram/ocesa)

El músico cordobés ha demostrado ser un pionero en exportar el rap y el trap argentino, rompiendo fronteras y llevándolo a un escenario global. Su colaboración en la canción oficial de la FIFA World Cup 2022, “The World is Yours to Take”, junto al rapero Lil Baby, es solo uno de los hitos que subrayan su influencia y alcance.

El regreso de Londra a los escenarios ha sido uno de los acontecimientos más esperados del año, especialmente después de su reaparición en España en julio. Sus actuaciones allí, incluyendo una emotiva noche en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, y un show íntimo en la Sala Razzmatazz de Barcelona, confirmaron una vez más su capacidad para reunir a miles de personas y crear momentos inolvidables.

¿Cuándo y dónde será la nueva fecha?

El show en el Foro Puebla promete ser una experiencia íntima y emotiva, y le dará a los fans una oportunidad única de conectar con Paulo Londra en un ambiente más personal. Pero el anuncio de la primera fecha generó tal entusiasmo que las entradas se agotaron en menos de dos minutos.

En respuesta a la abrumadora demanda, el artista ha decidido añadir una nueva fecha para el 28 de septiembre en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Cartel. (Ocesa)

La preventa de entradas para este nuevo concierto comenzará el viernes 6 de septiembre a las 11 de la mañana exclusiva para tarjetas Citibanamex. Mientras que la venta general se abrirá el sábado 7 de septiembre a la misma hora.

El próximo 26 de septiembre en el Foro Puebla y el 28 de septiembre en el Pepsi Center WTC serán oportunidades únicas para vivir la experiencia de Paulo Londra en su máximo esplendor. Con una base de fans que crece día a día y demandas de entradas que se agotan en minutos, estos conciertos se perfilan como eventos imperdibles para los amantes de la música urbana en México.