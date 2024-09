Team de Adrián Marcelo pide boicotear ‘La Casa de los Famosos’ y ver la competencia: “La Academia será el reality más visto”

Team de Adrián Marcelo pide boicotear ‘La casa de los famosos’ y ver la competencia. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2024 continúa generando polémica y ahora ha desatado un llamado a boicot por parte de sus seguidores más fervientes.

La cuenta de X que se hace llamar “Team Adrián Marcelo” ha convocado a sus seguidores a dejar de ver el popular reality de Televisa y, en cambio, sintonizar La Academia, el programa de TV Azteca que compite directamente en el mismo horario.

“Vamos a ver @LaAcademiaTV nada más por shingar a Televisa y #LaCasaDeLosFamososMx. La Academia será el reality más visto. Vamos a demostrar cuál es el fandom más grande”, publicó la cuenta oficial del equipo de fans de Adrián Marcelo.

Lo anterior es una muestra del enojo y la molestia por la salida de su ídolo del show de Televisa. Los sorprendente es que este mensaje ha generado una gran respuesta en redes sociales, con cientos de interacciones que van desde el apoyo total hasta el rechazo por la propuesta de boicot.

(Youtube/@adrianm10)

La situación se desencadenó luego de que Adrián Marcelo abandonara La Casa de los Famosos México 2024 tras una serie de conflictos dentro del reality. Su salida se produjo en medio de una fuerte controversia con Gala Montes, a quien hizo comentarios considerados misóginos y ofensivos, lo que llevó a una confrontación pública y al eventual abandono del programa por parte de Marcelo.

Además, a raíz de esto, y de los varios comentarios de Marcelo dentro del programa, muchos patrocinadores decidieron retirar su apoyo al show, algo sin precedentes en la historia del programa.

Muchos de los fans del comediante consideran que Adrián Marcelo fue víctima de una estrategia de producción que lo expuso de manera negativa y, por ello, han decidido apoyar al programa de la competencia, La Academia, que actualmente se encuentra al aire en TV Azteca, y que también cuenta con su transmisión 24/7 vía streaming.

¿Hubo un mal manejo de la crisis?

Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

El movimiento no solo es una manifestación de apoyo al youtuber, sino también una respuesta directa contra Televisa y su manejo del conflicto. De hecho son varias las celebridades y periodistas que han reprobado no sólo los comportamiento de Adrián Marcelo, sino también el manejo de la crisis por parte de la televisora.

“Hubo señalamientos muy certeros que duelen, que hieren, y a mí me parece que esto no puede tener cabida otra vez en aras del rating y del contenido”, opinó Adela Micha. “Este espectáculo se convirtió en uno muy lamentable; se vio falta de autoridad, falta de producción y muchas limitantes ahí que estaban pasando. Creo que se debió de haber atendido desde antes y no hubiera llegado a esto”.