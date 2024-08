¿Adrián Marcelo donará 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos? Esto dijo el regiomontano

Adrián Marcelo ya no quiere ganar La Casa de los Famosos. (ViX)

Después de un mes dentro de La Casa de los Famosos México los habitantes comienzan a crear estrategias para resultar ganadores, principalmente los integrantes del ‘Cuarto Tierra’, quienes fin de semana se sienten en peligro de ser eliminados debido a la gran popularidad que han conseguido sus compañeros del ‘Team Mar.’

Una de las personalidades más explosivas y polémicas de la temporada es Adrián Marcelo, el youtuber del que mucho se ha dicho por su característico humor negro y ácido. Pese a ser considerado uno de los favoritos al inicio de la competencia, la situación cambió drásticamente desde su enfrentamiento con Gala Montes y sus constantes confrontaciones con Arath de la Torre.

Si bien no es uno de los famosos que se perfila como posible ganador, el conductor regiomontano está decidido a no dejarle el camino fácil a sus rivales, tanto que en la reciente ‘Gala de Eliminación’ prometió que donaría los cuatro millones de pesos entre los habitantes de la república si resulta ganador. Su declaración causó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras unos mencionaron que se trataba de una estrategia, otros aseguraron que parecía político en campaña, por lo que no tenía pensado cumplir con lo que dijo.

Adrián Marcelo ya no quiere donar los cuatro millones como lo prometió

(@arathdelatorre, @adrianmarcelo10)

Todo parece indicar que su rivalidad con Arath de la Torre hizo que prometiera cosas impensables. Como parte de su posicionamiento, Adrián se colocó frente al conductor de Hoy y le dijo que él no necesitaba ganar el reality porque gana más que otras personas en un solo día; así que para intentar lastimar a su compañero y hacerlo quedar mal con el público, el youtuber hizo la promesa de que donaría el premio de cuatro millones de pesos si resulta ganador.

“En caso de que yo sea ganador, voy a repartir los cuatro millones, más el acumulado. Incluso puedes prestarme tu despacho de abogados para notarízalo y que quede asentado. Eso es lo que necesita la gente: apoyarla, no solicitarle a una revista que te tome fotografías haciendo como que estás en contacto con la gente,” comentó.

Cabe resaltar que la declaración que surgió con el objetivo de cambiar el panorama devastador en que se encuentra el ‘Team Tierra’, por lo que al darse cuenta de que su estrategia no funcionó y Sabine Moussier resultó ser la quinta elimina, el regiomontano se mostró arrepentido.

“Yo ya no puedo ganar porque voy a tener que repartir los cuatro millones de pesos. Ahora tengo que cumplir, ya me quedé sin premio,” expreso horas después de la eliminación de Sabine. Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, incluso se llegó a comentar que en entrevistas pasadas el conductor confesó que solo hacía donaciones cuando estaba frente a una cámara.