¿Adiós abogados? Lenia Batres propone la creación de formatos electrónicos para demandas

La ministra Lenia Batres se volvió viral por este hecho | Foto: Cuartoscuro

Durante la noche del pasado viernes 30 de agosto, el nombre de la ministra Lenia Batres Guadarrama cobró trascendencia debido a que se viralizó un fragmento de la entrevista que le concedió a la periodista Sabina Berman y en la cual planteó la posibilidad de implementar formatos electrónicos, “muy didácticos”, con los cuales las personas se podrán defender por sí mismas tras presentar una demanda.

El video, de apenas 50 segundos de duración, muestra a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, exponer ante las cámaras de Canal Once que, en la actualidad, la tecnología puede usarse a favor para quienes tengan la necesidad de presentar una demanda, lo que la llevó a explicar la necesidad de la creación de los formatos antes citados.

“Hacer formatos, formularios electrónicos, incluso para demandas. Actualmente no se reciben demandas vía internet ... se reciben pero ya firmadas por el particular, ya tramitadas por el abogado”, dijo.

La ministra causó polémica en redes | FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En el marco en el cual la ministra explicó cómo es que se reciben las demandas, también hace hincapié en la necesidad de contar con un abogado, para todas las materias, es decir, desde penal o civil, por mencionar algunos, los cuales permiten al demandante defenderse; sin embargo, con el esquema que propone, los ciudadanos podrían incluso, llegar a defenderse por si mismos.

“Tendríamos nosotros que abrir esa posibilidad a que las personas mismas se defiendan por si con formularios muy didácticos”.

Batres Guadarrama puso como ejemplo el Instituto de Transparencia, en específico los recursos de revisión para “copiarlos” en el caso de implementarse los formatos expuestos; sin embargo, el clip se termina sin poder conocer más sobre la postura, en este caso de Samina Berman, o bien, una explicación más ampliada de la ministra de la Corte.

Video genera críticas

Dado que esta postura rápidamente se volvió viral, decenas de internautas refrendaron su apoyo a los estudiantes de Derecho quienes se manifestaron en calles de la Ciudad de México en contra de la reforma al Poder Judicial aunque, en este caso, es pidieron pronunciarse por considerarse obsoleta la necesidad de un abogado ante la demanda de cualquier injusticia.

“Nada más por esta declaración todos los estudiantes de Derecho de todas las Universidades públicas y privadas deberían levantar la voz; no lo está diciendo la vecina del mercado, lo está diciendo una Ministra de la Suprema Corte con todo el poder”; “Luego se queja que la ‘denigran’ según ella al exhibir su recurrente ignorancia con las leyes. ¿De qué universidad egresó esta señora?”; “Y lo peor es que su mediocridad, su indolencia, su autoritarismo, su analfabetismo, su estupidez nos cuesta casi 5 MILLONES DE PESOS MENSUALEs #MinistraBurra mal llamada #MinistraDelPueblo” o “En ese mismo tenor, no necesitamos tampoco gobernantes ni legisladores. Hagamos consejos ciudadanos para gobernarnos, o autodefensas, que han demostrado ser más efectivas que los gobiernos establecidos”, se lee en redes.

La postura de la ministra la volvió blanco de críticas y memes | Foto: X @rthur013

¿Quién es Lenia Batres?

Lenia Batres Guadarrama es una abogada y política mexicana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, además de contar con una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UAC). Ha manifestado también que cuenta con una maestra en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y, basta remarcar, es conocida por su vinculación con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La ministra ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública y en el ámbito legislativo; sin embargo, ha trascendido debido a que se le ha cuestionado su carrera política por su vínculo familiar con el jefe de Gobierno de la capital saliente, sugiriendo posibles conflictos de interés y favoritismos dentro de Morena.

A lo largo de su carrera, ha hecho declaraciones polémicas en redes sociales y medios de comunicación, algunas de las cuales han sido criticadas por considerarse polarizantes o fuera de tono respecto a la situación política del país. Ejemplo de ello fue el pasado 15 de julio cuando aseguró que no es necesario tener una carrera judicial para ser juez.

La ministra Lenia Batres defienden que no es necesaria la carrera judicial, aunque sí son necesarios muchos años de experiencia. |Foto: Cuartoscuro

“Me molestan mucho con que no estoy emitiendo sentencias, no sí estoy emitiendo y muchísimas y es más tengo un promedio ya superior al promedio que tienen los demás ministros, yo no tengo carrera judicial, es terrible porque me pongo como ejemplo, pero no tengo otros ejemplos, no hice carrera judicial, sí tengo estudios muchos estudios que me ayudan a haber conformado un equipo muy eficaz que están junto con su servidora emitiendo 15 sentencias semanales (...), es decir puede una persona profesional en Derecho con muchos años de experiencia en su ejercicio ejercer como juez eficazmente, yo digo que sí”, dijo en un foro llevado a cabo en Querétaro.