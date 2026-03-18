Tribunal Electoral da carpetazo a caso de los “sobres amarillos” de Pío López Obrador

El caso de Pío López Obrador y David León , relacionado con los videos de 2020 en los que ambos aparecen mientras intercambian sobres amarillos que, según las denuncias, contenían dinero en efectivo para Morena , quedó cerrado tras la votación unánime del Tribunal Electoral .

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