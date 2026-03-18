Tribunal Electoral da carpetazo a caso de los “sobres amarillos” de Pío López Obrador

El caso de Pío López Obrador y David León, relacionado con los videos de 2020 en los que ambos aparecen mientras intercambian sobres amarillos que, según las denuncias, contenían dinero en efectivo para Morena, quedó cerrado tras la votación unánime del Tribunal Electoral.
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