Gobierno de AMLO acusa que trabajadores del Poder Judicial en paro son rehenes de jueces y magistrados: “Les siembran miedo”

Elizabeth García Vilchis acusó que los jueces, ministros y magistrados siembran miedo a los trabajadores del Poder Judicial.

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quien es quien en las mentiras, acusó que los jueces, ministros, consejeros y magistrados del Poder Judicial utilizan a los trabajadores en paro laboral indefinido, para posicionarse en contra de la reforma judicial, la cual ya esta semana fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados.

En la conferencia mañanera de hoy, la funcionaria federal dijo que los altos mandos del Poder Judicial “les han sembrado miedo a los trabajadores”, al afirmar que la reforma judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador afectará sus empleos y sus derechos laborales.

Afirmó que esto último presuntamente se debe a que los magistrados, jueces y ministros no quieren “perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos”, detallando que los trabajadores de base ganan hasta 106 veces menos que los altos mandos del Poder Judicial.

“Hay algo de lo que no se habla lo suficiente, es que los verdaderos defensores de los privilegios del Poder Judicial que se oponen a la reforma se esconden detrás de los trabajadores. Abiertamente, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces se oponen a la reforma del presidente para no perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos que son inconstitucionales, puesto que nadie puede ganar más que el presidente.

“La mayoría de los trabajadores del Poder Judicial que están protestando les sembraron miedo, pero ganan sueldos 106 veces mayor al de un trabajador de base, 62 veces menos que un consejero de la judicatura y 50 veces menos que un juez”, comentó en Palacio Nacional.

Por ello, hizo un llamado a que los ministros, jueces, magistras e incluso, los consejeros de la Judicatura Federal no usen a los trabajadores en contra de la reforma judicial, insistiendo en que la iniciativa no afectará sus empleos.

“Les decimos a todas y a todos, tanto a las personas juzgadoras, ministros magistrados a los consejeros de la Judicatura, no usen de rehén a los trabajadores de base para sembrarles miedos, no se vale que usen la mentira como arma, para manipular a los trabajadores cuyos derechos y empleos no serán tocados por la reforma al Poder Judicial”, puntualizó.

