Rubén Rocha Moya pudo haber “falseado” bitácora que lo ubica en EEUU el día de una presunta reunión con El Mayo Zambada, sospecha Gertz Manero

Rubén Rocha Moya fue mencionado en una misiva atribuida a Ismael Zambada (Foto: Anayeli Tapia/Infobae)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya habría supuestamente “falseado” la bitácora sobre su viaje a Estados Unidos con la cual se alejaría de la versión difundida por la defensa legal de Ismael El Mayo Zambada a través de una carta en la que el hombre de 76 años aseguraba que iba a llegar a una reunión con Iván Archivaldo, Héctor Melesio Cuén y Rocha Moya.

Según publicó en una de sus columnas el periodista Raymundo Riva Palacio, el gobernador de Sinaloa habría cambiado los datos de vuelo. Incluso dicho comunicador expresa que el actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tendría sospechas sobre la modificación a la bitácora.

Riva Palacio cita “investigaciones preliminares” sobre el caso del Mayo Zambada, sin atribuir a autoridades locales o federales, tampoco ofrece fechas o lugares específicos.

Gertz Manero, titular de la FGR (Foto: Cuartoscuro)

“Gertz Manero expresó sus sospechas de que la bitácora de vuelo que presentó Rocha Moya para justificar que no estaba en Sinaloa el día en que sucedieron los hechos fue alterada”, apunta el periodista.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, fue entrevistado por la periodista Azucena Uresti. Dicho hombre rescató los datos compartidos por el columnista mencionado.

“No olvidemos un dato muy importante, qué dice el fiscal Gertz Manero, su sospecha de que Rubén Rocha falseó la bitácora de vuelo y que no viajó a los Estados Unidos el pasado 25 de julio”. “Pero quién dijo eso?, cuestiona Uresti durante la conversación, a lo que Manuel Partida señala la columna. “Pero no es una declaración directa”, insiste la periodista.

Cuestionamientos sobre la información de Riva Palacio; “Rocha Moya no mintió”, señala medio local

El gobernador de Sinaloa sí estuvo fuera del país, revela bitácora (Crédito: Cuartoscuro)

Riva Palacio no ofrece más detalles o fuentes sobre la información que comparte respecto al bitácora y no hay registro de que el titular de la FGR haya expresado sus sospechas en el caso. Mientras que sí hay registro de que Rocha Moya aseguró haber entregado información a la institución encabezada por Gertz Manero.

“Ellos [los de la FGR] dijeron que me pedirían la investigación pertinente, me pidieron sobre mi salida porque no estaba yo en Sinaloa, entonces ya reporté a la Fiscalía lo que me pidió”, expresó el mandatario el pasado 16 de agosto. Además, Rocha Moya aseguró que entregó un documento con anexos entre los que está la bitácora de vuelo y su solicitud de de vacaciones.

Lo anterior puede ser contrastado con el trabajo del periodista Marcos Vizcarra quien accedió a la bitácora de vuelo de Rocha Moya en la que se puede leer que el gobernador aterrizó en EEUU a las 11:15 horas, según documentos dados a conocer en la Revista Espejo. “Rocha Moya no mintió”, escribió Vizcarra el pasado 11 de agosto junto con la fotografía que demuestra lo anterior.

Rocha Moya durante una conferencia de prensa en Sinaloa (Foto: Facebook/Rubén Rocha Moya)

Entre los datos revelados está que el vehículo donde se realizó el vuelo fue “prestado” por el empresario Jesús Vizcarra, este ultimo confirmó que el hijo de Rocha Moya, Rubén Rocha Ruíz, le solicitó la aeronave.

Mientras que en una conferencia Semanera, Rubén Rocha Moya aseguró que el avión con el que viajó a EEUU es uno propiedad de Vizcarra. Sin embargo, sobre la forma en la que Rocha Moya habría falseado los documentos no hay datos que lo sostengan.

Cabe recordar que Ismael Zambada, acusado de ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, fue capturado por autoridades estadounidenses en Texas, EEUU. El Mayo habría sido secuestrado por Joaquín Guzmán López (actualmente acusado en México de traición a la patria), con quien llegó a territorio norteamericano presuntamente en un avión privado del que no se conocen muchos datos.