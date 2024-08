Gloria Aura exhibe fotografías que confirman haber conocido a Mariana Echeverría; “Ora, que no me conoce”

Las críticas y señalamientos siguen saliendo hacia la reciente eliminada de La Casa de los Famosos. Foto: Jovani Pérez

Luego de toda la polémica que ha surgido a raíz de la reciente eliminación de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México 2024, son varias las personas que de a poco han dado a conocer sus diferencias con la conductora. Una de los nombres que recientemente se unió al tema, fue Gloria Aura, quien contradijo a Mariana, asegurando que si se conocían de mucho tiempo atrás.

El nombre de Mariana Echeverría se ha convertido en el foco de atención para el medio del espectáculo mexicano, pues luego de ser una de las concursantes más controversiales de la actual temporada de La Casa de los Famosos, su salida generó festejos por usuarios de redes sociales, televidentes y hasta programas de televisión.

La comediante no pudo contener las lágrimas al enterarse de que sus compañeros no eran tan leales como ella creía. (Captura de pantalla 'Hoy')

Tras concretarse su eliminación en el reality show, varios de las personas y figuras públicas salieron a narrar las malas experiencias que vivieron con ella en diferentes proyectos. Una de ellas fue Gloria Aura, quien durante los últimos días recordó a través de sus redes sociales que Mariana solía hacerle bullying a sus compañeras en el CEA, por lo que ella se acercaba a consolarlas.

A raíz de ello, el pasado 20 de agosto la esposa del portero Oscar Jiménez fue cuestionada respecto a las declaraciones de su excompañera. No obstante, ella optó por darle vuelta a la pregunta y solo se limitó a decir: “no voy a comentar nada porque ya ni me acuerdo quién es”.

Mariana Echeverría es señalada por ex compañera del CEA. (Captura: X)

Inconforme con las declaraciones, Gloria Aura volvió a alzar la voz y a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) compartió una serie de fotografías donde aparece acompañada de la integrante de Me Caigo de Risa y acompañando la publicación con la descripción: “Ora... que no me conoce...”.

Gloria Aura publicó fotos donde se encuentra con Mariana Echeverría. Foto: X/Gloria Aura

¿Quién es Gloria Aura?

Gloria Aura es una figura prominente en la escena del entretenimiento en México. Su carrera multifacética abarca desde la actuación y el canto hasta la conducción de programas televisivos, lo cual la ha posicionado como una de las artistas más versátiles del país.

Desde temprana edad, Gloria Aura mostró una inclinación natural por las artes, influenciada por el ambiente creativo en el que creció. Comenzó a destacarse en la industria del entretenimiento alrededor de los 15 años, cuando tomó las riendas como conductora titular de varios programas de televisión. Su carisma y destreza en pantalla rápidamente captaron la atención del público y los productores, consolidándola como una presencia constante en la televisión.