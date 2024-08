Este es el nivel de estudios de Natanael Cano, cantante de corridos tumbados acusado de cometer el delito de cohecho

Natanael Cano se encuentra en medio de la polémica después de ser vinculado a proceso por el delito de cohecho CRÉDITO: Cortesía MusicVibe/Pars

Nathanahel Rubén Cano Monge, mejor conocido como Natanel Cano, se encuentra en medio de la polémica después de haber sido vinculado a proceso el pasado 19 de agosto por el delito de cohecho. Pese a que presentó un amparo ante el juez para evitar ser encarcelado, deberá cumplir con algunas medidas cautelares como acudir a firmar cada dos meses ante un juzgado y solicitar una autorización judicial para salir del país.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en marzo, cuando el cantante de corridos tumbados fue detenido por conducir a alta velocidad un vehículo Dodge Charger rojo, sin placas, en el bulevar de José María Morelos en Hermosillo. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Natanael les ofreció dinero para evitar que llevaran a cabo los procedimientos correspondientes.

Aunque el delito ocurrió casi hace medio año, el pasado lunes la Fiscalía de Sonora emitió un comunicado oficial en el que se lee: “Natanael Rubén ‘N’ se presentó en la audiencia convocada por el Juez, protegido por un amparo que impide que se le prive de la libertad, no obstante fue vinculado a proceso, deberá firmar cada dos meses en un Juzgado y no puede salir del País a menos que obtenga una orden del Juez”.

Este es el nivel de estudios de Natanael Cano

Natanael Cano fue vinculado a proceso por el delito de cohecho. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

A lo largo de su trayectoria el joven de 23 años se ha visto involucrado en varias polémicas, además de sus recientes problemas con las autoridades de Hermosillo, Sonora, hace un par de años, se volvió viral en redes sociales al lanzar un fuerte comentario contra la educación en México.

“Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación en la casa y en la familia. Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falta, ni termina”, escribió vía Instagram.

A partir de ese momento, surgió la duda sobre el grado de estudios de Natanael Cano, quien aseguró que había abandonado el sistema tradicional para enfocarse en otros aspectos de su vida. Tal y como lo escribió en aquel entonces, se sabe que el intérprete de ‘O Me Voy O Te Vas’ dejó sus estudios de preparatoria en 2018, cuando solo tenía 17 años.

Debido a que su gusto por la música estuvo presente desde pequeño y se incrementó más cuando ingresó a la secundaria, un año después de abandonar la escuela publicó su álbum debut titulado Todo es Diferente en 2019.

El video de Natanael Cano por el que fue vinculado a proceso

En el comunicado de la Fiscalía de Sonora se especifica que “el imputado conducía a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger de color rojo y modelo reciente, sin placas, por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo”

Tal y como se describe en el documento, en redes sociales se ha comenzado a filtrar el video en que ocurrieron los hechos, pues el copiloto que viajaba con Cano grabó el momento exacto; posteriormente, el cantante de corridos tumbados lo publicó en su lista de mejores amigos de Instagram.

En el clip se puede observar que son dos personas las que se encuentran arriba del vehículo escuchando corridos tumbados. De pronto, se nota que una de ellas se burla de los policías y se enfoca la velocidad en la que conducían, la cual era de más de 140 kilómetros por hora.

Cuando el video cambia de ángulo, queda al descubierto la ubicación en la que se encontraban y cómo los billetes de diferentes denominaciones son tirados al suelo mientras los agentes se agachan a recogerlos.

