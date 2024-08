¿El Chapo Guzmán ya vio el video musical de Emma Coronel? Esto reveló la abogada Mariel Colón

La lealtad de Emma Coronel hacia "El Chapo" Guzmán se refleja en la letra de "La Señora". (Captura de pantalla)

La abogada y cantante puertorriqueña Mariel Colón compartió detalles reveladores sobre la canción y el video musical “La Señora”, dedicado a Emma Coronel Aispuro, quien además fue modelo del clip lanzado el pasado 8 de agosto y que al momento suma más de 171 mil reproducciones en YouTube.

En la última edición del popular programa matutino Despierta América, Colón expresó su entusiasmo por la cálida recepción del público, especialmente de las mujeres, que han encontrado en la canción un mensaje de empoderamiento.

“Estoy muy contenta con la reacción del público [...] cuando Emma y yo nos sentamos a hablar de este proyecto y le cuento lo que yo tenía en mente para ‘La Señora’, para mí y para ella era muy importante que hiciéramos algo que empoderara a las mujeres. Quedamos muy sorprendidas de cómo nos han escrito que se identifican con el tema”, dijo.

Emma Coronel y Mariel Colón estrenaron el tema "La Señora". (IG: mariellaabogada)

En cuanto a la pregunta que muchos se estaban haciendo, sobre si Joaquín “El Chapo” Guzmán ha visto el video, su abogada Mariel Colón, la única persona autorizada para verlo, reveló que aunque ya van siete años que no ha visto a Emma Coronel, sí ha tenido la oportunidad de escuchar el tema.

Contó que ella misma le cantó la canción cuando estaba en el proceso de creación, por lo que sí tuvo la oportunidad de escucharla, pero “en cuanto al video, él tiene un televisor en la celda, y cuando salió parte del video aquí en Despierta América imagino que sí lo vio, puede ser que sí”, añadió.

Colón también abordó cómo maneja su carrera multifacética como abogada y cantante, detallando que de lunes a jueves se dedica completamente a la abogacía y los fines de semana a la música. Además, la abogada comentó sobre sus temores al lanzarse al estrellato musical, revelando que uno de sus mayores miedos era perder el respeto en su campo legal. Sin embargo, su deseo de no arrepentirse en el futuro la motivó a seguir adelante con su carrera musical.

Emma Coronel se estrenó como modelo de su propio corrido. (Captura de pantalla)

A la pregunta sobre si las pistas de joyería que aparecen en el video podrían ser una señal de posibles colaboraciones futuras en el mundo de la moda y el diseño de joyas para Emma Coronel, la abogada indicó que “Emma está en una etapa de recuperación y hay marcas interesadas en colaborar con ella”.

¿Qué dice la canción sobre El Chapo Guzmán?

Con una duración cercana a los tres minutos, el corrido presenta a Emma Coronel como una mujer fuerte y leal, destacando su capacidad para dejar el pasado atrás mientras sigue siendo fiel a su rol como esposa de Joaquín Guzmán. Las imágenes del video muestran a la protagonista en diversas situaciones, desde reuniones de negocios hasta paseos a caballo, reflejando un estilo de vida glamuroso.

En el corrido, la abogada y cantante Mariel Colón hace mención indirecta a Joaquín Guzmán, refiriéndose a él como “el chaparrito”. En la letra, Colón canta: “Una cintura chiquita y unos ojos primorosos, cerebro para los negocios, voz fuerte pa’ los mañosos, nomás con el chaparrito cambia a modo cariñoso[...]”, subrayando la dualidad de Coronel Aispuro entre su temple y su lado afectuoso cuando está junto a su esposo.

Mariel Colón y Emma Coronel hablan sobre El Chapo en la canción. (Captura de pantalla)

La letra de la canción también refuerza la lealtad de Emma Coronel hacia Guzmán. En otra parte del tema, Colón menciona: “su corazón tiene dueño nomás no se les olvide, señorón JGL (iniciales de Joaquín Guzmán Loera) dios lo bendiga y lo cuide, La Señora sigue firme con usted aunque no la mire”. Estas líneas subrayan el compromiso de Coronel Aispuro con su esposo, a pesar de las adversidades que ha enfrentado, como el no poder verlo nunca más.

Emma Coronel Aispuro se ha mantenido en el ojo público desde la captura y posterior extradición de “El Chapo” a los Estados Unidos, donde está cumpliendo una condena a cadena perpetua. Tras ella misma también cumplir con su condena y salir de prisión en septiembre de 2023, su exposición en redes sociales ha sido constante, mostrando su faceta como madre de las gemelas María Joaquina y Emali, y su vida en libertad disfrutando de viajes o el gimnasio.