AMLO felicita a Rubén Rocha por “dar la cara” ante declaraciones de El Mayo Zambada

AMLO refrendó su apoyo a Rocha Moya (Foto: Twitter/@rochamoya_)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por dar su versión luego de que Ismael “El Mayo” Zambada lo mencionó en su primera declaración tras su detención en Texas, Estados Unidos.

Zambada aseguró haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, para asistir a una supuesta reunión con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, fue una emboscada que terminó con su aprehensión.

Fue en este contexto que el mandatario nacional mostró estar seguro de la veracidad de las declaraciones de Rocha Moya, quien negó haber aceptado reunirse con el cofundador del Cártel de Sinola y, además, aseguró que el día de su detención estaba fuera del país.

“Qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que no fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua y no van de todas maneras, no van a parar”, dijo el jefe del Ejecutivo este 10 de agosto durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”.

Rubén Rocha Moya negó haberse reunido con El Mayo EFE/ Juan Carlos Cruz EFE

Bajo el mismo tenor, refrendó confiar plenamente en el gobernador de Sinaloa, a quien extendió una felicitación por dar una declaración el mismo día en que se hizo pública la carta de “El Mayo”.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha y lo felicito porque da la cara. No dejó pasar ni un día”, comentó.

Esta es la versión de los hechos del gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha negó cualquier vínculo con grupos criminales, aclarando que nunca se reunió con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada . Insistió en que el capo mexicano fue engañado sobre un supuesto encuentro planeado entre ambos.

Durante su discurso, Rocha enfatizó que al momento de las detenciones de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López , hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán , él no se encontraba en Sinaloa.

El Mayo aseguró haber sigo engañado el día de su captura (Foto: Especial)

“Ese día no estaba en Sinaloa, todo me lo estuvieron informando durante el día y en la noche y regresé al día siguiente”, puntualizó.

El gobernador también afirmó que el crimen organizado no cuenta con la capacidad para convocarlo a reuniones para resolver problemas. Según sus palabras, los problemas del gobierno deben resolverse en las instituciones gubernamentales, dejando claro que no hay complicidad alguna con grupos criminales.

“Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron; si les creyó, pues cayó en la trampa, ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones”, aseguró.

El gobernador reconoció que Sinaloa ha arrastrado el estigma del narcotráfico por más de 25 años, razón por la cual, según él, es común que surjan malinterpretaciones sobre su involucramiento.

“No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante, contundente: Nada”, enfatizó.

En cuanto a la supuesta participación de Héctor Melesio Cuén Ojeda , exdiputado y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa , en dicha reunión y su posterior asesinato, Rocha solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que interviniera ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que dicha institución atraiga el caso y se realice una investigación exhaustiva, alegando que no quiere estar bajo sospecha.